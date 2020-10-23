  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Альпіністи повністю очистили будівлі на Майдані від реклами (фото)

    • Розсилка
    Знято всі рекламні конструкції на дахах будівель на Майдані Незалежності - Альпіністи повністю очистили будівлі на Майдані від реклами (фото)
    Знято всі рекламні конструкції на дахах будівель на Майдані Незалежності
    Фото: КМДА

    Вперше за останні 30 років повернули будівлям на Майдані Незалежності повернули історичний вигляд

    Із дахів будинків на Майдані Незалежності в Києві зняли останні рекламні конструкції, що не відповідали чинним правилам. У результаті будівлям уперше за останні 30 років повернули історичний вигляд. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

    «Після прийняття у 2017 році Правил розміщення рекламних засобів у столиці такі рекламні конструкції уже не дозволяється розміщувати у «нульовій» форматній зоні. Тож, після закінчення старих дозволів, почалася робота з повернення гідного вигляду цим знаковим для Києва будівлям. На сьогодні повністю знято всі рекламні конструкції на дахах. Будівлі вперше за останні 30 років можуть «дихати» вільно», – розповів він.

    За словами начальника Управління з питань реклами Олександра Смирнова, балансоутримувачам і власникам конструкцій неодноразово направлялися вимоги про демонтаж конструкцій.

    «Ми сподівалися, що добропорядність і відповідальність власників перед містом посприяють демонтажу конструкцій. Однак так не сталося в більшості випадків, тож довелося залучати альпіністів і виправляти ситуацію самотужки», – зазначив Смирнов.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Альпіністи повністю очистили будівлі на Майдані від реклами (фото)
    Альпіністи повністю очистили будівлі на Майдані від реклами (фото)
    Альпіністи повністю очистили будівлі на Майдані від реклами (фото)

    Як повідомлялося, 15 жовтня на Майдані Незалежності в Києві комунальники розпочали демонтаж останньої конструкції, що були на дахах будинків.

    Київ благоустрій КМДА реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies