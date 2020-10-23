Альпіністи повністю очистили будівлі на Майдані від реклами (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Знято всі рекламні конструкції на дахах будівель на Майдані Незалежності Фото: КМДА

Вперше за останні 30 років повернули будівлям на Майдані Незалежності повернули історичний вигляд

Із дахів будинків на Майдані Незалежності в Києві зняли останні рекламні конструкції, що не відповідали чинним правилам. У результаті будівлям уперше за останні 30 років повернули історичний вигляд. Про це повідомив в. о. першого заступника голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський.

«Після прийняття у 2017 році Правил розміщення рекламних засобів у столиці такі рекламні конструкції уже не дозволяється розміщувати у «нульовій» форматній зоні. Тож, після закінчення старих дозволів, почалася робота з повернення гідного вигляду цим знаковим для Києва будівлям. На сьогодні повністю знято всі рекламні конструкції на дахах. Будівлі вперше за останні 30 років можуть «дихати» вільно», – розповів він.

За словами начальника Управління з питань реклами Олександра Смирнова, балансоутримувачам і власникам конструкцій неодноразово направлялися вимоги про демонтаж конструкцій.

«Ми сподівалися, що добропорядність і відповідальність власників перед містом посприяють демонтажу конструкцій. Однак так не сталося в більшості випадків, тож довелося залучати альпіністів і виправляти ситуацію самотужки», – зазначив Смирнов.

Як повідомлялося, 15 жовтня на Майдані Незалежності в Києві комунальники розпочали демонтаж останньої конструкції, що були на дахах будинків.