«Слуги» розвішали в Києві реклами на 16 млн грн: які партії потратились на борди найбільше



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Передвиборчою рекламою «слуг» завішаний весь Київ Фото: Bihus.Info

Проєкт Ігоря Коломойського «За майбутнє» на другому місці за витратами на рекламу в Києві

Впродовж серпня-вересня журналісти Bihus.Info спільно із Громадським рухом «Чесно» їздили по головних вулицях Києва і фотографували білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами з метою встановити, які політичні сили найбільше вклалися в таку рекламу перед виборами.

Після цього усю рекламу, яку вдалося сфотографувати, журналісти і активісти співставили із середніми ринковими цінами. В результаті перша п’ятірка за витратами має такий вигляд:

1 місце: «Слуга народу» – 16 млн грн

Лідери рейтингу, партія «Слуга народу», нещодавно відмовилися від фінансування з державного бюджету. Відтак відповідь про походження коштів цієї політсили є особливо цікавою. Однак голова партії і одночасно керівник виборчого штабу «слуг» у Києві Олександр Корнієнко відповіді по суті не надав.

«Оскільки ми відмовились (від держфінансування. – Ред.), то, дійсно, змушені були шукати якісь додаткові можливості. Спонсори партії будуть відображені в звіті НАЗК», – сказав Корнієнко.

2 місце: «За майбутнє» – 14,5 млн грн

Партія «За майбутнє» – політичний проєкт, який пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським. Втім, офіційно партію очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця.

Попри такий фінансово солідний бекґраунд, звіт партії також практично порожній. У партії «За майбутнє» фактично відмовились відповісти, звідки взяли кошти, які вклали у рекламу. У відповіді на запит журналістів відбулися відпискою: «Будь-яка офіційна зовнішня реклама політичної партії «За майбутнє» фінансується виключно з рахунку політичної партії «За майбутнє» на підставі укладених договорів».

3 місце: «Європейська солідарність» – 6,5 млн грн

Партія Петра Порошенка «Європейська солідарність» вийшла на 3-є місце у рейтингу журналістів завдяки активному розміщенню реклами у вересні. У партії також надали коментар журналістам щодо походження коштів на фінансування рекламної кампанії.

Голова секретаріату партії «Європейська солідарність» Максим Саврасов пояснив, що партія отримала з державного бюджету компенсацію витрат на минулорічну парламентську кампанію. «Тобто нам повернулось приблизно 98 млн грн після виборчої кампанії», – сказав Саврасов.

4 місце: «Перемога Пальчевського» – 4,8 млн грн

Партія Андрія Пальчевського видавалася однозначним лідером за кількістю зовнішньої реклами у Києві ще в серпні. Однак вже у вересні бордів значно поменшало, і рекламні площі «захопили» політичні конкуренти.

Цікаво, що зареєстрована також громадська організація «Перемога Пальчевського», яка оплачує рекламу Пальчевського у соціальній мережі Facebook. За підрахунками руху «Чесно», на таку промоцію в кандидата витратили вже 1,7 млн грн.

Варто зауважити, що громадська організація – це максимально непрозорий спосіб фінансування передвиборчої кампанії, оскільки ці витрати і джерела походження коштів не будуть відображені у виборчих і календарних звітах політичної партії.

5 місце: «Пропозиція» – 4,7 млн грн

На 5 місці рейтингу опинилася партія «Пропозиція». Це – новий політичний проєкт, який раніше був відомий під робочою назвою «Партія мерів». Його діяльність по суті координують мер Дніпра Борис Філатов і його товариш та бізнесмен Геннадій Корбан.

Звіт цієї політичної партії за перше півріччя 2020 року – фактично порожній. У ньому зазначена лише квартира у Києві.

Відтак виникають резонні запитання щодо джерел фінансування партії. Однак отримати такий коментар від керівництва «Пропозиції» журналістам не вдалося.

Звіт про фактично передвиборчі витрати з’явиться аж після виборів. Оскільки передчасна передвиборча агітація заборонена законом, тому вся реклама, яку політичні партії розміщують до початку передвиборчої кампанії (тобто до дня офіційної реєстрації на виборах), вважається не агітацією, а просто політичною рекламою.

Витрати на таку політичну рекламу ідуть не із виборчого фонду, а із рахунків партії. А партії подадуть свої звіти аж після завершення виборів.

Крім того, варто сказати, що політичні партії активно використовують для фінансування своєї реклами громадські організації.

Журналісти Bihus.Info зазначили, що їхні підрахунки не є абсолютними. Метою не було зафіксувати повністю усю рекламу всіх політичних сил і підрахувати точну суму витрати політичних партій. Натомість завданням було встановити співвідношення витрат між партіями і ті партії, які витрачають найбільше.

Як повідомлялося 20 вересня, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

До слова, київський осередок партії «Слуга народу» 20 вересня зібрався на території Університету ім. Тараса Шевченка, щоб офіційно визначитися із кандидатами у депутати Київради.

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