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    На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)

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    Демонтаж реклами на даху будинку - На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)
    Демонтаж реклами на даху будинку
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Балансоутримувач будинку не захотів самостійно демонтувати рекламу

    У четвер, 15 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві комунальники розпочали демонтаж останньої конструкції, що були на дахах будинків.

    Про це повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «Лебедина пісня» рекламного неподобства на Майдані», – написав він.

    Так, наразі відбувається демонтаж реклами на даху будинку на вулиці Бориса Грінченка, 1, що виходить фасадом на Майдан.

    «Попри численні наші прохання здійснити демонтаж балансоутримувачем – Державним підприємством «Спецагро», – чуда не сталося. Було прийнято рішення зробити це власними силами», – повідомив Смирнов.

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    На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)
    На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)
    На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)
    На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)

    Він також зазначив, що Майдан входить до «нульової» форматної зони, де заборонена реклама на дахах будинків.

    Київ благоустрій КМДА реклама
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