На Майдані демонтують останнє «рекламне неподобство» (фото)



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Демонтаж реклами на даху будинку Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Балансоутримувач будинку не захотів самостійно демонтувати рекламу

У четвер, 15 жовтня, на Майдані Незалежності в Києві комунальники розпочали демонтаж останньої конструкції, що були на дахах будинків.

Про це повідомив начальник Управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Лебедина пісня» рекламного неподобства на Майдані», – написав він.

Так, наразі відбувається демонтаж реклами на даху будинку на вулиці Бориса Грінченка, 1, що виходить фасадом на Майдан.

«Попри численні наші прохання здійснити демонтаж балансоутримувачем – Державним підприємством «Спецагро», – чуда не сталося. Було прийнято рішення зробити це власними силами», – повідомив Смирнов.

Він також зазначив, що Майдан входить до «нульової» форматної зони, де заборонена реклама на дахах будинків.