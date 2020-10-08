Атака на партію «За майбутнє». У Києві вночі розклеїли банери з Коломойським (фото)



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Сітілайти на Парковій дорозі Фото: Світлана Крюкова, Facebook

Плакати з фотографіями олігарха розклеєні в центрі Києва

На Парковій дорозі в Печерському районі Києва невідомі заклеїли сітілайти плакатами з рекламою партії «За майбутнє» з фотографією олігарха Ігоря Коломойського.

Фото сітілайтів з’явилися сьогодні, 8 жовтня, у соцмережі.

Як відомо, партія «За майбутнє» – політичний проєкт, який пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським. Втім, офіційно партію очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця. Сам Коломойський не фігурує в рекламній кампанії цієї політичної сили.

Як встановили журналісти, партія «За майбутнє» на другому місці за витратами на рекламу в Києві. За підрахунками ЗМІ, ця партія вже витратила на білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами в Києві близько 14,5 млн грн. При цьому у партії «За майбутнє» відмовились розкрити, звідки взяли кошти, які вклали у рекламу.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року народний депутат Ігор Палиця очолив партію «За майбутнє», яка раніше називалася «Україна майбутнього».

Як заявив відомий бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю ЗМІ, за суттєвим фінансовим вливанням у партію «За майбутнє» стоїть олігарх Ігор Коломойський. Також Корбан припустив, що виборча кампанія для «За майбутнє» обійдеться у близько $40 млн.

До слова, партія «За майбутнє» висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від «Самопомочі» Сергія Гусовського.