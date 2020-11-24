Американське посольство оточила Нацгвардія (фото)

Навколо Посольства США в Україні чергують поліцейські та нацгвардійці

Під Посольством США в України запланована акція протесту

Сьогодні, 24 листопада, під будівлею Посольства США в Україні планується масштабна акція. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

У понеділок, 23 листопада, у соцмережі наймали людей для участі в акції з 11:00 до 13:00. Згідно з оголошеннями, потрібні хлопці і дівчата від 14 років. За роботу обіцяють заплатити по 60 грн за годину, 120 грн дають відразу.

Тим часом з самого ранку на вулиці, прилеглі до вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 4, де знаходиться Посольство США в Україні, прибула колона техніки військовослужбовців Нацгвардії.

Біля будівлі американського посольства чергують поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки.

А у понеділок увечері правоохоронці просили місцевих мешканців не паркуватися на цих вулицях.

Водночас, вимоги протестувальників поки що невідомі. Представники поліції діалогу, що прибули до будівлі американського посольства, запевнили кореспондента «Главкома», що вони не знають про мету запланованої акції.