Сутички біля Ради: поліція затримала мітингувальника (фото)

Біля будівлі парламенту сталися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями

50-річного мешканця Тернопільщини доставлено до відділення поліції

Біля Верховної Ради України правоохоронці затримали одного з учасників мітингу за «злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У поліції розповіли, що мітингувальники перекрили прохід до Ради, чим заважали народним обранцям безперешкодно потрапити до будівлі парламенту. «На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ», - повідомили правоохоронці.

У цей момент один з учасників заходу намагався вчинити з правоохоронцями бійку. Поліцейські затримали його.

Наразі 50-річного правопорушника, жителя Тернопільської області, доставлено до територіального управління для з’ясування усіх обставини та притягнення його до відповідальності.

Як відомо, у Києві біля парламенту другий день поспіль відбувається акція протесту ФОПів. Вони вимагають скасувати обмеження – карантин вихідного дня, а також виступають проти введення обов’язкового використання касових апаратів.

Сьогодні у столиці також проходить масштабний протест під парламентом. В ході протесту стались сутички.

Учасники мітингу заблокували рух транспорту вулицею Грушевського в центрі Києва.

Підприємці також мають намір мітингувати біля Кабміну і продовжити безстрокову акцію протесту на Банковій – біля Офісу президента України

Поліцейські взяли під посилену охорону середмістя столиці.