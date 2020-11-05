На Грушевського сталася бійка між євробляхерами й поліцією (відео)

Бійка посеред вулиці Грушевського між правоохоронцями та учасниками акції протесту

Учасники акції протесту почали ставити автомобільні шини на дорогу

На вулиці Грушевського, де третій день проходить акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації, сталася бійка між учасниками акції та правоохоронцями.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Правоохоронцями були прийняті невідкладні заходи протидії особам, які другий день поспіль перекривають центр міста. Сьогодні ті вже почали ставити автомобільні шини на дорогу», - йдеться в повідомленні.

Проїзд вулицею Грушевського перекритий.

Патрульна поліція Києва повідомила, що рух перекрито від Кріпосного провулку до Паркової дороги.

Як повідомлялося, через перекриття вулиці Грушевського учасниками акції протесту євробляхерів затримується рух автобусів №24, 55, 62, їх маршрути тимчасово змінено.

Нагадаємо, з 3 листопада в урядовому кварталі мітингують власники автомобілів на європейській реєстрації. Вони вимагають запровадження доступного розмитнення автомобілів.

4 листопада євробляхери перекрили рух по вулиці Грушевського, оголосивши безстрокову акцію протесту.