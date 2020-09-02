Цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років



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У Києві днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 25

Це літо ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року

Середня температура повітря цьогорічного літа у Києві склала +21,7°С, що на 3,0°С перевищило кліматичну норму. Це дало змогу зайняти другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень метеостанції.

Найхолодніше було на початку календарного літа – 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до +5,5°С, а найспекотнішим виявилось 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до +34,1°С.

Днів зі спекою, яка перевищила 30°С, було 25, причому майже порівну в кожний місяць.

За літо встановлено 6 температурних рекордів.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми. Це літо ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Як повідомлялося, середньомісячна температура повітря у липні в Києві становила +21,9°С, що перевищило кліматичну норму на 2,6°С.

Цьогорічний серпень у Києві теж виявився досить теплим та сухим. У серпні було 9 днів з температурою вище +30°С.

Спека триває також і у вересні. Ніч на 1 вересня у Києві виявилась найтеплішою за 140 років. Уночі температура повітря не опустилася нижче +21,9°С.