Минула ніч у Києві виявилась найтеплішою за майже 140 років



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Метеорологічна осінь у Києві досі не настала

Ніч на середу, 7 жовтня, у Києві виявилась найтеплішою за весь період спостережень із 1881 року, адже температура не опустилася нижче +14,5°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Попереднє рекордне значення +13,8°С 1893 року перевищено на 0,7°С.

Зазначається, що метеорологічне літо у столиці досі триває.

Загалом з початку року у Києві встановлено 27 температурних рекордів.

Раніше повідомлялося, що цьогорічне літо в Києві посіло друге місце серед найспекотніших за 140 років.

За літо було встановлено 6 температурних рекордів.

Кількість опадів за літо на проспекті Науки склала 55% кліматичної норми. Це літо ввійшло у десятку найсухіших у Києві з 1891 року.