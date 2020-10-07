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    Столицю накрила сильна злива: оголошено перший рівень небезпеки

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    Зранку в Києві йде сильний дощ - Столицю накрила сильна злива: оголошено перший рівень небезпеки
    Зранку в Києві йде сильний дощ

    Дорожники підготувалися до підтоплень на вулицях Києва

    У середу, 7 жовтня, у Києві значний дощ (І рівень небезпеки, жовтий).

    Фахівці радять у разі, якщо сильний дощ застав на вулиці:

    • за можливості оминати великі дерева,
    • не паркувати поруч із деревами автотранспорт – гілки можуть становити велику небезпеку.

    «Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування», - радять фахівці.

    Через сильні опади у столиці не виключені підтоплення. На місцях можливих підтоплень чергує спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор». 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів готові ліквідовувати наслідки негоди.

    У разі виявлення місць підтоплень КК «Київавтодор» закликає звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, у Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18°C, +19°C.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київавтодор дощ
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