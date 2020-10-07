Столицю накрила сильна злива: оголошено перший рівень небезпеки



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Зранку в Києві йде сильний дощ

Дорожники підготувалися до підтоплень на вулицях Києва

У середу, 7 жовтня, у Києві значний дощ (І рівень небезпеки, жовтий).

Фахівці радять у разі, якщо сильний дощ застав на вулиці:

за можливості оминати великі дерева,

не паркувати поруч із деревами автотранспорт – гілки можуть становити велику небезпеку.

«Якщо під час сильного дощу ви перебуваєте за кермом автомобіля – перш за все необхідно зменшити швидкість. Їзда на малій швидкості дозволить швидше загальмувати при виникненні аварійної ситуації, допоможе легше подолати калюжі і не втратити керування», - радять фахівці.

Через сильні опади у столиці не виключені підтоплення. На місцях можливих підтоплень чергує спецтехніка комунальної корпорації «Київавтодор». 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів готові ліквідовувати наслідки негоди.

У разі виявлення місць підтоплень КК «Київавтодор» закликає звертатися до цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, у Києві середа обіцяє бути дощовою, із рвучким вітром. Вдень ще буде порівняно тепло, до +18°C, +19°C.