Аноніми повідомили про рух техніки з вибухівкою трасою Київ-Одеса



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До перевірки інформації про замінування залучалися вибухотехніки Фото: Нацполіція

Поліція перевірила два повідомлення про замінування об'єктів на Київщині

За минулу добу до поліцейських Київської області надійшло два анонімних повідомлення про замінування Міжнародного аеропорту «Бориспіль» та про рух колони техніки із вибухівкою по трасті Київ-Одеса в бік столиці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Для огляду місця подій залучалися вибухотехнічний та кінологічний підрозділи поліції, спільно з правоохоронцями працювали співробітники ДСНС та медики.

Обидва повідомлення підтвердження не знайшли.

Загалом, із початку року до поліції області надійшло 170 повідомлень про замінування об’єктів, відкрито 54 кримінальних провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.