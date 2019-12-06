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    На світанку анонім «замінував» Центральний залізничний вокзал Києва

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    На світанку анонім «замінував» Центральний залізничний вокзал Києва

    Правоохоронці проводять перевірку приміщень будівлі вокзалу

    У п’ятницю, 6 грудня, на світанку в Києві по лінії «102» надійшло повідомлення про мінування. Під приціл «жартівника» знову потрапив Центральний залізничний вокзал.

    Виклик надійшов близько 5:20. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце були направлені екстрені служби міста.

    Правоохоронці проводять перевірку приміщень. Анонім заявив, що вибухівка знаходиться в будівлі центрального вокзалу. Ніяких подробиць він не повідомив.

    На місці працюють поліцейські, а також чергують рятувальники і медики.

    Нагадаємо, 3 грудня близько 17-ї години роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено через повідомлення про мінування будівлі.

    7 листопада також надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.

    18 листопада близько 17:00 також до Центрального залізничного вокзалу Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі.

    Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.

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