На світанку анонім «замінував» Центральний залізничний вокзал Києва
Правоохоронці проводять перевірку приміщень будівлі вокзалу
У п’ятницю, 6 грудня, на світанку в Києві по лінії «102» надійшло повідомлення про мінування. Під приціл «жартівника» знову потрапив Центральний залізничний вокзал.
Виклик надійшов близько 5:20. Про це повідомляє Інформатор.
На місце були направлені екстрені служби міста.
Правоохоронці проводять перевірку приміщень. Анонім заявив, що вибухівка знаходиться в будівлі центрального вокзалу. Ніяких подробиць він не повідомив.
На місці працюють поліцейські, а також чергують рятувальники і медики.
Нагадаємо, 3 грудня близько 17-ї години роботу Центрального залізничного вокзалу в Києві тимчасово обмежено через повідомлення про мінування будівлі.
7 листопада також надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в Києві.
18 листопада близько 17:00 також до Центрального залізничного вокзалу Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі.
Як повідомлялося, Дніпровським районним судом Києва до 6 років позбавлення волі засуджено чоловіка за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху на станції «Гідропарк» київського метрополітену.