Поліція затримала чоловіка, який «замінував» станцію метро «Нивки»



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Фахівцями не виявлено вибухових пристроїв на станції метрополітену

Через повідомлення про замінування зі станції було евакуйовано 630 пасажирів

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно з управлінням поліції у столичному метрополітені повідомлено про підозру 33-річному мешканцю Чернігова за фактом неправдивого повідомлення про замінування станції «Нивки».

Анонімне повідомлення про замінування надійшло на спецлінію «102» близько 22-ї години 11 грудня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

За результатами огляду працівниками поліції та фахівцями вибухотехнічної, пожежотехнічної та кінологічної служб вибухових пристроїв на станції метрополітену не виявлено. При цьому було проведено евакуацію 630 пасажирів.

У подальшому працівниками поліції у порядку ст. 208 КПК України затримано чоловіка, який з хуліганських мотивів здійснив хибне повідомлення про замінування.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене йому загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, прокуратурою повідомлено про підозру 52-річному чоловікові, який 10 грудня 2019 року надав неправдиве повідомлення про замінування приміщення Київської міської державної адміністрації.