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    Арешт підозрюваного у вбивстві Ноздровської продовжено на два місяці

    Росошанський перебуватиме під вартою до 25 червня
    У п’ятницю, 27 квітня, Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юрія Росошнаського, підозрюваного у вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба суду. «За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання
    • 27 Квiтня, 15:44
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    <div class="copy">Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський</div>
    Фото: Громадське
    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

    Росошанський перебуватиме під вартою до 25 червня

    У п’ятницю, 27 квітня, Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юрія Росошнаського, підозрюваного у вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба суду.

    «За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В. – підозрюваного за ч.1 ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської), слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання», - йдеться в повідомленні.

    Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 25 червня 2018 року.

    Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави

    Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

    Читайте матеріал «Главкома» Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

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