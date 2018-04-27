Арешт підозрюваного у вбивстві Ноздровської продовжено на два місяці

Росошанський перебуватиме під вартою до 25 червня

У п’ятницю, 27 квітня, Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юрія Росошнаського, підозрюваного у вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба суду. «За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання



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Фото: Громадське Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Росошанський перебуватиме під вартою до 25 червня

У п’ятницю, 27 квітня, Шевченківський районний суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Юрія Росошнаського, підозрюваного у вбивстві право захисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомляє прес-служба суду.

«За результатами розгляду клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Росошанського Ю.В. – підозрюваного за ч.1 ст. 115 КК України (підозрюваний у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської), слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено зазначене клопотання», - йдеться в повідомленні.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави продовжено до 25 червня 2018 року.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

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