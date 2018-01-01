Суд узяв під варту підозрюваного у вбивстві юристки Ноздровської

Юрія Россошанського арештовано на 60 діб без права внесення застави

Вишгородський районний суд ухвалив рішення взяти під варту підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського. Суд ухвалив рішення арештувати Россошанського на 60 діб без права внесення застави. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури. Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського,



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Фото: Громадське Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

Юрія Россошанського арештовано на 60 діб без права внесення застави

Вишгородський районний суд ухвалив рішення взяти під варту підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

Суд ухвалив рішення арештувати Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури.

Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського, винуватця ДТП, унаслідок якої загинула сестра Ірини Ноздровської. Юристка особисто вела справу у суді щодо загибелі сестри і домоглася скасування звільнення Дмитра Россошанського.

Обвинувачений погодився з обґрунтуванням підозри, але провину у вчиненні злочину не визнав.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться.

У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Джерело: Громадське