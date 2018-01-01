  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Суд узяв під варту підозрюваного у вбивстві юристки Ноздровської

    Юрія Россошанського арештовано на 60 діб без права внесення застави
    Вишгородський районний суд ухвалив рішення взяти під варту підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського. Суд ухвалив рішення арештувати Россошанського на 60 діб без права внесення застави. Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури. Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського,
    • Сьогодні, 19:17
    • Розсилка
    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський
    Фото: Громадське
    Підозрюваний у вбивстві Ірини Ноздровської Юрій Россошанський

    Юрія Россошанського арештовано на 60 діб без права внесення застави

    Вишгородський районний суд ухвалив рішення взяти під варту підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрія Россошанського.

    Суд ухвалив рішення арештувати Россошанського на 60 діб без права внесення застави.

    Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури.

    Юрій Россошанський — батько Дмитра Россошанського, винуватця ДТП, унаслідок якої загинула сестра Ірини Ноздровської. Юристка особисто вела справу у суді щодо загибелі сестри і домоглася скасування звільнення Дмитра Россошанського. 

    Обвинувачений погодився з обґрунтуванням підозри, але провину у вчиненні злочину не визнав. 

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві юристки.

    Підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному й не збирається каятися, і про жодне його відверте зізнання не йдеться. 

    У понеділок ввечері затриманому було оголошено про підозру. Водночас адвокат сім’ї Ноздровської заявив, що правоохоронці затримали «не того».

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Джерело: Громадське

    Читайте також
    суд вбивство Ірина Ноздровська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ