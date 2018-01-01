Вбивство Ірини Ноздровської. Усі подробиці

Усе, що відомо про резонансний злочин

Вбивство правозахисниці, юристки Ірини Ноздровської на Київщині сколихнуло у святкові дні всю Україну. Суспільне потрясіння був настільки сильним, що активісти 2 січня не полінувалися прийти під Головне управління поліції Київської області, а потім – під Генеральну прокуратуру із вимогою провести оперативне розслідування злочину та затримати

Фото: Обозреватель Сьогодні Ірину Ноздровську поховали

Усе, що відомо про резонансний злочин

Вбивство правозахисниці, юристки Ірини Ноздровської на Київщині сколихнуло у святкові дні всю Україну. Суспільне потрясіння був настільки сильним, що активісти 2 січня не полінувалися прийти під Головне управління поліції Київської області, а потім – під Генеральну прокуратуру із вимогою провести оперативне розслідування злочину та затримати підозрюваних.

Інформація про те, що незадовго до вбивства Ірині погрожували, а поліція залишалася бездіяльною, лише додавала емоцій протестувальникам то коментаторам у соцмережах. Два роки тому сестра Ноздровської загинула внаслідок ДТП - її збила машина. За кермом автівки знаходився Дмитро Россошанський - племінник тодішнього голови Вишгородського суду, який начебто перебував у стані наркотичного сп’яніння. Ноздровській вдалося домогтися, щоб винуватець смерті її сестри сів за грати. Однак як під час, так і після розслідування та судового процесу вона отримувала погрози з боку сім’ї Россошанських.

8 січня поліція повідомила, що схопила підозрюваного. Ним виявився батько Дмитра. Сьогодні відбулося перше судове засідання. Суд визначив запобіжний захід для підозрюваного: його взяли під варту.

Поки правоохоронці хваляться тим, що злочинця «взяли спокійно і без істерик», адвокати висловлюють сумнів з приводу того, чи «того взяли»? Вбивство Ноздровської окремо від правоохоронців розслідуватиме захист загиблої. Адвокат Віталій Мацелюх заявив, що разом з колегами ініціював власне розслідування, до якого залучать приватних детективів. За його словами, попередні висновки вже дозволяють припустити, що вбивці юриста можуть бути не пов'язані з Дмитром Россошанським.

Хто така Ірина Ноздровська

Юристка, правозахисниця Ірина Ноздровська народилася 27 січня 1979 року у селі Демидів Вишгородського району на Київщині. Освіту отримала в Академії МВС України. Проживала з донькою Анастасією у селі Демидів разом з батьками. Разом з нею мешкала і сестра Світлана Сапатінська з чоловіком Максимом та сином Матвієм.

У 2015 році в сім’ї сталася трагедія. 26-річна Світлана Сапатінська загинула унаслідок ДТП. Трагедія сталася 30 вересня в Демидові. Світлану збив на автомобілі Daewoo Lanos водій Дмитро Россошанський - племінник на той момент голови Вишгородського суду. За даними Ноздровської, винуватець ДТП перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Daewoo Lanos, який збив Світлану Сапатінську

Дмитро Россошанський

Ноздровська активно взялася добиватися правди у цій справі. Після двох років судових розглядів суд в Обухові засудив Россошанського до 7 років позбавлення волі. Перебіг слухання, як і саме розслідування справи, виявилося дуже непростим для Ірини. Їй погрожували друзі та родичі вбивці. Так, під час одного із судових засідань батько обвинуваченого крикнув Ірині: «Ти погано кінчиш!». Дочку юристки побили, домагаючись від Ноздровської заяви про те, що вона не має до винуватця ДТП претензій. За цими фактами було відкрито кілька кримінальних проваджень, але поліція, за словами її родичів, не вживала заходів.

До слова, у Вишгородському суді поспішили заявити, що їхні судді не мають жодного стосунку до справи вбитої правозахисниці Ноздровської, членів її родини, а також із Дмитра Россошанського. «Враховуючи інформацію наявну в Інтернет-ресурсах, наголошуємо, що діючі судді Вишгородського районного суду Київської області не мають жодних зв’язків: ані родинних, ані будь-яких інших з Ноздровською І.С., подружжям Дуняк, громадянами Сапатінським М.А. та Россошанським Д.Ю», - сказано у повідомленні. Також там додали, що суддя Сергій Купрієнко, який є дядьком Россошанського, з травня 2017 року звільнений Вищою радою правосуддя у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Слід одіозного депутата

Втім, справа про загибель сестри та вороги, які з’явилися через цю трагедію в житті Ірини, - не єдина проблема, яка була у юристки. Приміром, три роки тому Ноздровська працювала на нардепа (нині з групи «Відродження») Антона Яценка, з яким у неї виник конфлікт. Журналіст Андрій Дзиндзя поширив у Facebook відео телефонної розмови Ноздровської з Людмилою Кравчук - дружиною Яценка, на якого юристка раніше працювала. З цієї розмови випливає, що Яценко також погрожував Ноздровській.

З телефонної розмови стає зрозуміло, що Ноздровська працювала на Яценка в його передвиборному штабі в 2014 році. Потім, за словами юристки, з неї вирішили зробити «цапа-відбувайла» через якісь борги із зарплати. Під час розмови Кравчук намагається умовити правозахисницю зустрітися особисто, щоб обговорити всі питання. «Але я боюся, тому, що Антон Володимирович мені сьогодні дуже сильно погрожував. І я не знаю, як відповісти», - говорить у відповідь на пропозицію зустрітися Ноздровська.

Злочин

31 грудня минулого року у соцмережах з'явилась інформація про зникнення Ірини Ноздровської. Першими забили на сполох донька юристки та журналісти. Жінка зникла 29 грудня, її тіло було виявлено 1 січня у річці в селі Демидів.

Річка Козка, в якій знайшли тіло Ноздровської. Фото УП

Тіло знайшов місцевий мешканець, який гуляв біля річки. Жінка була без одягу – за даними поліції, на ній був лише бюстгальтер, на шиї – колото-різані рани. За фактом умисного вбивства було відкрито кримінальне провадження.

Ноздровська чи то передчувала, чи то припускала, що її вб'ють. За день до свого зникнення вона про це написала у коментарях під одним з постів: «Краще б цей покидьок убив мене. Цей виродок разом із моєю сестрою вбив і мене, і всю мою родину».

Рік тому правозахисниця залишила ще один пророчий допис: «Всім, хто зловтішається моєму горю, хто поливає мене брудом і докладає максимум зусиль, щоб відправити мене до моєї сестри, запам'ятайте (!!!) - прийде час і я обов'язково всіх вас згадаю! Нехай навіть на тому світі, але обов'язково згадаю!!!»

Сьогодні Ірину поховали.

Версії

Правоохоронці відпрацьовували чотири основні версії вбивства Ірини Ноздровської. «Це її професійна діяльність, справп за фактом смертельного ДТП з її сестрою, наступна – хуліганство, і ще одна - що її (Ноздровську. - Ред.) хотіли згвалтувати», - так заявляв речник Головного управління Нацполіції у Київській області Микола Жукович у перші дні нового року. Голова профспілки МВС Ілля Кива заявив, що одна з перших версій, яку правоохоронці візьмуть на відпрацювання, стосується судової справи за фактом ДТП. Версія про зґвалтування відпала після проведення судово-медичної експертизи. Також експертиза показала, що на тілі Ноздровської було близько десяти ножових колотих поранень в області шиї. Донька Ноздровської Анастасія розповіла: «Тілесних ушкоджень як таких не було, не було синців, ні задухи, ні згвалтування. Були тільки колото-різані рани. Це така лють була, ненависть…», - сказала дівчина.

Родичі загиблої звернулися із проханням про проведення додаткової експертизи. Під час неї фахівці мали з'ясувати, яким предметом були нанесені тілесні ушкодження, більш точний час настання смерті, як довго тіло знаходилося у воді. Також детально досліджувався склад крові на вміст різних речовин та шлунок покійної. Правоохоронці не відмовили у такому дослідженні.

Правоохоронці також не відкидали і можливість помсти Ірині її колишнього нареченого - Віталія Сергеєва. Підставою для злочину могло стати нерозділене кохання, оскільки Ірина з Віталієм раніше розійшлися.

Колишній наречений Ноздровської Віталій Сергеєв

Віталія викликали до райвідділу Вишгороду та допитували понад 6 годин. Правоохоронці також вилучили спільне авто Віталія та батька (оформлене на батька) і забрали у Гостомель на експертизу. Після приїзду адвоката до відділку поліції, чоловік послався на статтю 63 Конституції, яка дозволяє не свідчити проти себе. До цього його питали про стосунки з Іриною. Він розказав наступне: «З Іриною ми познайомились на роботі. Я фахівець цивільного захисту, а вона в юридичний відділ прийшла до нас працювати. Зустрічалися ми з листопада 2016-го до червня 2017-го. У неї була така робота, яка займала весь її час. І ми так між собою вирішили, що немає сенсу. Не можемо ми бути разом. Але я ніколи не втрачав надії, щоб повернути все. Уже все до того йшло, якщо чесно... Але так от воно тепер все. Я так її любив...». Колишній наречений розповів, що востаннє бачив Ірину в серпні 2017-го біля метро. На питання, чи має він здогадки про те, хто міг вчинити вбивство, чоловік відповів, що не має жодних припущень.

Перебіг розслідування

Розслідування вбивства Ноздровської здійснювалося під активним контролем (і навіть тиском) громадськості. Одразу після появи інформації про смерть Ноздровської через факти, що вказують на можливу причетність до злочину родичів чи друзів колишнього судді та бездіяльність поліції, піднялась громадськість. У соцмережах навіть лунали погрози влаштувати «другу Врадіївку».

Протести у Врадіївці - акції народної непокори в смт Врадіївка Миколаївської області в період з 30 червня по 15 серпня 2013 року.

Протести були викликані тим, що міліція і прокуратура Миколаївської області та Врадіївського району протягом декількох днів покривали капітана і старшого лейтенанта міліції (а також їх співучасника - місцевого таксиста), які в ніч з 26 на 27 червня 2013 року вчинили групове згвалтування і «закінчений замах на умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю» відносно мешканки селища Врадіївка 29-річної Ірини Крашкової. Керівники Врадіївської лікарні віддавали розпорядження по знищенню доказів злочину і фальсифікували результати первинного медичного обстеження жертви злочину. Відмова суду і міліції затримати головного підозрюваного - капітана міліції Дрижака - викликала масові акції в райцентрі Врадіївка. Протягом декількох днів районне відділення міліції в райцентрі Врадіївка було взято в облогу місцевими жителями і розгромлено.

З 7 по 17 липня 2013 жителі Врадіївки пішки вирушили до Києва. Їх вимогою було покарання винних у Врадіївському злочині і в інших злочинах міліції. 29 листопада 2013 Першотравневий районний суд Миколаївської області виніс вирок у «Врадіївський справі» - троє обвинувачених отримали від 10 до 15 років позбавлення волі. Також був покараний майор, який допомагав фальсифікувати справу.

2 січня близько 12-ї години біля Головного управління поліції Київської області зібралися активісти, які вимагали знайти убивць юристки Ірини Ноздровської. Вони вимагали створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих. Активісти також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Після цього розкриття вбивства юристки Ноздровської взяв на особистий контроль голова Нацполіції Сергій Князев та на відповідний контроль - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім того, у поліції створили посилену слідчо-оперативну групудля якнайшвидшого та ефективного розслідування справи вбивства юристки Ірини Ноздровської.

Розслідування справи почалося із відслідковування шляху Ірини у день вбивства. Правоохоронці переглядали матеріал з відеокамер, розташованих у закладах, що були на шляху юристки додому. Потім – «відпрацьовували» оточення Ноздровської: допитали близько 50 осіб.

Правоохоронці змогли повністю відтворити шлях Ноздровської перед вбивством від місця її роботи в Києві і до місця виявлення тіла. «Вона вийшла на метро «Героїв Дніпра», сіла, швидше за все, в маршрутне таксі і доїхала практично до свого будинку. Використовуючи наші технічні можливості, ми відстежили її пересування. Встановили час, який це зайняло. І тепер розуміємо, коли приблизно настала смерть... Можу сказати, що увечері 29 грудня. Остаточний і точний час – тільки після проведення комплексної експертизи», - перший заступник голови Національної поліції України - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

Також відомо, що останні дзвінки до Ірини були від її рідних о 17 годині, а ось сам телефон працював ще до 19 години 29 грудня, потім його вимкнули. У поліції вважають, що Ірина доїхала від метро додому, де на неї могли чекати, або ж вона їхала разом з убивцею.

Кого затримали

Вчора ввечері з’явилась інформація про затримання підозрюваного у вбивстві. Поліція офіційно поінформувала, що знайшла і затримала можливого злочинця. Ним виявився батько Дмитра Россошанського Юрій Россошанський.

Юрій Россошанський

Наступного ж дня чоловікові оголосили про підозру. Як повідомляють ЗМІ із посиланням на джерела, деталі вбивства були встановлені в ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного. Россошанський розповів, що діяв самотужки та повідомив, що вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів. «Під час допиту він сказав що на зупинці відбулась сварка, після чого він дістав ніж, та завдав потерпілій ударів у шию. Після скоєння злочину він відтягнув її до річки, одежу на якій залишились каплі крові, спалив у себе вдома у пічці», - повідомило джерело одного з видань.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не сумнівається, що затриманий – злочинець. «Докази більш, ніж вагомі», - підкреслив він. Власне, донька загиблої також раніше заявляла, що підозрює у вбивстві родичів чи друзів Дмитра Россошанського.

Водночас один із адвокатів родини убитої правозахисниці Ірини Ноздровської Анатолій Худяков вважає, що правоохоронці «взяли не того». «Адвокат родини Россошанських розповідав про можливий варіант застосування амністії до Дмитра Россошанського, тому якось нелогічно, що людина мала інформацію, що через кілька місяців його син буде на волі і вчиняти такий злочин, щоб піти, можливо, на пожиттєве ув’язнення, якось нелогічно», - наголосив Худяков.

Адвокат також розказав, що Юрій Россошанський в день трагедії випивав у себе вдома з кумом. «В нетверезому стані літня людина близько 60 років просто не могла фізично нанести такі сильні ножові поранення загиблій. Та ще й зламати шийні хребці. Якщо судити по силі ударів, які були нанесені, з Іриною розправилася добре фізично підготована людина. Можливо, спортсмен», - вважає адвокат.

Дружина підозрюваного Ольга Россошанська розказала, що її чоловік залишив записку, яку написав у зв'язку з вбивством Ноздровської. Текст послання, який дуже схожий на передсмертну записку, наводить газета «Факти».

«Беззаконня і бездіяльність влади в нашій країні довели мене до крайності. Я так жити не хочу. Прошу рідних пробачити мене. Дружина, дочка, онуки, син Діма, я вас любив все життя і за вас готовий віддати своє життя. Все одно повісять вбивство цієї бридкої підлої брехливої юристки-активістки на мене. Головне, щоб не чіпали ні дружину, ні друзів, ні наших рідних. Нехай краще звинувачують мене. Хоча я цього не робив. Злочин скоїла сама Ноздровська, оскільки дуже багато знала про депутатів, передвиборних грошах депутатів ще з 2012 року. Ось вони її і замовили», - цитує видання лист Россошанського.

«Зацькували мене, мою сім'ю, сина, всіх наших рідних і знайомих по селу. Ця Ноздровська зі своїми батьками, корумпованими суддями апеляційного та Обухівського суду, журналістами... Всі ЗМІ, газети, ТВ обмовляли мого сина. А він цього не хотів. Був тверезий. Брехня і наклеп мене дістали. Я все життя був чесним сім'янином, трудівником. І все, що виходило від Ноздровської та її оточення, все ця фальш, мене дістала», - написав підозрюваний.

Дружина затриманого повідомила, що до записці її чоловік доклав схему кладовища із зазначенням, де його поховати. «Юра написав щось на зразок передсмертної записки... Я злякалася, що він накласти на себе руки. А виявилося, він вирішив все взяти на себе», - заявила Ольга.

Тим часом перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін у себе на сторінці у Facebook повідомив, що підозрюваний у вбивстві правозахисниці не розкаюється у скоєному

Наталія Сокирчук, «Главком»