Адвокат Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

Адвокат не впевнений у тому, що лише Россошанський брав участь у вбивстві або що взагалі він був вбивцею

Адвокат Анастасії Ноздровської Олександр Панченко не впевнений у тому, що правозахисницю Ірину Ноздровську вбив Юрій Россошанський. Як повідомляє «Уніан», про це адвокат заявив журналістам по завершенні засідання Вишгородського районного суду Київської області, який обрав запобіжний захід Россошанському у вигляді тримання під вартою.



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Юрій Россошанський у суді

Адвокат не впевнений у тому, що лише Россошанський брав участь у вбивстві або що взагалі він був вбивцею

Адвокат Анастасії Ноздровської Олександр Панченко не впевнений у тому, що правозахисницю Ірину Ноздровську вбив Юрій Россошанський.

Як повідомляє «Уніан», про це адвокат заявив журналістам по завершенні засідання Вишгородського районного суду Київської області, який обрав запобіжний захід Россошанському у вигляді тримання під вартою.

«Я дуже хочу побачити судово-медичну експертизу, яким був характер тілесних ушкоджень, механізми їхнього завдання, що призвело до смерті та звірити ці дані з матеріалами, озвученими сьогодні в суді. Тому що він (Россошанський - ред) показав, що робив, це не можна нічим перевірити. Якщо нам не нададуть матеріали слідства, а дадуть якусь відписку, ми будемо скаржитися і думати, що слідство щось приховує. А в цьому випадку воно може приховувати одне — іншу особу, причетну до вбивства», - сказав Панченко.

Також він додав, що сумнівається у тому, що лише Россошанський брав участь у вбивстві або що взагалі він був вбивцею.

«Як представники потерпілих, ми маємо підтримувати державне обвинувачення, просити покарання для підозрюваного. Але як можна просити покарати людину, якщо ми не впевнені, що вона має відношення до вбивства», - наголосив Панченко.

Крім того, адвокат не виключає самообмову Россошанського.

«Мені б дуже було цікаво подивитися, як Россошанський у 64 роки несе півтора кілометри тіло жінки, спокійно закинувши його на плече», - зауважив Панченко.

Нагадаємо, Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів.

Також підозрюваний у вбивстві заборонив своєму адвокату давати коментарі.

Юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

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