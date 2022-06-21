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    Новини

    Арештант СІЗО «волонтерив», пропонуючи доставку військової амуніції

    У слідчому ізоляторі поліцейські провели санкціонований обшук - Арештант СІЗО «волонтерив», пропонуючи доставку військової амуніції
    У слідчому ізоляторі поліцейські провели санкціонований обшук
    фото: Нацполіція

    35-річний уродженець Львівської області в одному з телеграм-каналів пропонував свої послуги з доставки амуніції військовим

    Столичні поліцейські викрили арештанта СІЗО у шахрайстві з доставки військової амуніції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Перебуваючи у спецустанові за підробку грошей, зловмисник за допомогою мобільного телефону пропонував інтернет-користувачам послуги з доставки військового спорядження захисникам України.

    У ході відпрацювання отриманої оперативної інформації правоохоронці Голосіївського управління поліції спільно з кіберполіцією та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрили чоловіка, котрий представлявся волонтером та пропонував послуги у вигляді доставки бронежилетів, касок, тактичних рукавиць на територію проведення бойових дій.

    Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Араік Кочкадамян, поліцейські встановили три епізоди злочинних дій шахрая: «Відомо, 35-річний уродженець Львівської області, перебуваючи у слідчому ізоляторі за підробку грошей, у одному з телеграм-каналів пропонував свої послуги з доставки амуніції військовим. Тим, хто звертався за допомогою, аферист скидав реквізити картки знайомого, а після перерахування коштів блокував номери телефонів потерпілих. Ошукані громадяни – мешканці різних областей України».

    У слідчому ізоляторі поліцейські провели санкціонований обшук та виявили у порушника мобільний телефон, з якого фігурант реалізовував злочинну схему.

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    Арештант СІЗО «волонтерив», пропонуючи доставку військової амуніції
    Арештант СІЗО «волонтерив», пропонуючи доставку військової амуніції
    Арештант СІЗО «волонтерив», пропонуючи доставку військової амуніції
    фото: Нацполіція

    Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили львів’янину про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

    Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі встановлюються інші особи причетні до вчинення злочину.

    Теги: Національна поліція України росія окупанти Київ кримінал війна СІЗО Україна окупація #stoprussia
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    Арештант СІЗО «волонтерив», пропонуючи доставку військової амуніції