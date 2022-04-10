Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн

Жертвами шахрая стали понад 100 волонтерів

У перший день російського вторгнення РФ в Україну 35-річний уродженець Львівської області, який утримується в Київському СІЗО за підозрою у виготовленні, зберіганні, пересиланні та збуті підробленої валюти, створив телеграм-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим. Зловмисник пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки, тощо. У подальшому шахрай отримував від громадян оплату за товар, якого насправді не існувало. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у такий спосіб зловмисник ошукав понад 100 волонтерів на суму більше 1,3 млн грн.

Під час обшуку за місцем утримання вказаної особи вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчі дії тривають.