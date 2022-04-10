  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн

    35-річний уродженець Львівщини ошукав волонтерів - Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн
    35-річний уродженець Львівщини ошукав волонтерів
    фото: Київська міська прокуратура

    Жертвами шахрая стали понад 100 волонтерів

    У перший день російського вторгнення РФ в Україну 35-річний уродженець Львівської області, який утримується в Київському СІЗО за підозрою у виготовленні, зберіганні, пересиланні та збуті підробленої валюти, створив телеграм-канал для нібито реалізації товарів, призначених військовим. Зловмисник пропонував придбати бронежилети, шоломи, розгрузки, форми, рукавиці, коліматорні приціли, спальні мішки, тощо. У подальшому шахрай отримував від громадян оплату за товар, якого насправді не існувало. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

    За даними слідства, у такий спосіб зловмисник ошукав понад 100 волонтерів на суму більше 1,3 млн грн.

    Під час обшуку за місцем утримання вказаної особи вилучено речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн
    Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн
    Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн

    Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчі дії тривають.

    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал шахрайство війна СІЗО Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арештант Київського СІЗО «продав» волонтерам неіснуючих товарів на 1,3 млн грн