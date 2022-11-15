Атака на Київ: рятувальники проводять пошукові роботи

Інформація про жертви уточнюється

На місці влучання ворожих ракет у житлові будинки столиці сьогодні, 15 листопада, ведуться пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Начальник КМВА Сергій Попко вже перебуває на місці влучання. Інформація по жертвам уточнюється. Наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи. Приймається рішення по відселенню мешканців», – йдеться у повідомленні.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що під час повітряної тривоги сьогодні в день, 15 листопада, росіяни атакували столицю України Київ. Рашисти потрапили у житлові будинки.

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Згодом мер столиці повідомив про ще одне влучання.

За інформацією КМВА на столицею збито чотири ракети. «Кияни, перебувайте в укриттях, наразі в столиці зафіксовано два вибухи! Інформація по жертвам та постраждалим уточнюється. Всі відповідні служби вже працюють. Попередньо збито 4 ракети!», – йдеться у повідомленні.

Також КМВА попросила мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.

Нагадаємо, пообіді 15 листопада в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Згодом у Києві та низці регіонів України пролунали вибухи. Як пишуть мешканці столиці, у соцмережах в місті стався приліт. Момент вибуху зафіксували користувачі соцмереж.

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