Аварії на мережі залишили без води декілька будинків (адреси)
-
Розсилка
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 16 квітня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Щусєва, 8;
- вул. Олени Теліги, 25А.
«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».
Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.
Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.
Нагадаємо також, що «Київводоканал» проводить планові профілактичні промивки мереж.