Аварії на мережі залишили без води декілька будинків (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 16 квітня, сталися аварії на мережі холодного водопостачання у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Київводоканалу».

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Щусєва, 8;

вул. Олени Теліги, 25А.

«Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності», - йдеться в повідомленні «Київводоканалу».

Як повідомлялося, компанія оприлюднила графік відключень холодного водопостачання у зв’язку з плановими ремонтними роботами на мережі.

Раніше «Київводоканал» нагадав мешканцям міста, що не можна викидати в унітаз.

Нагадаємо також, що «Київводоканал» проводить планові профілактичні промивки мереж.