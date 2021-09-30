У Києві через аварію залишилися без світла вісім багатоповерхівок

Причини аварії з'ясовуються спеціально створеною комісією

На Оболонському проспекті опинилися без світла вісім будинків через загоряння в трансформаторній підстанції в районі проспекту Оболонський, 14-Д, що сталося 29 вересня близько 20:30. Про це повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

«29 вересня о 20:30 на диспетчерський пункт ДТЕК «Київські електромережі» надійшло повідомлення від представника Оболонського УЖГ про загоряння в трансформаторній підстанції в районі проспекту Оболонський, 14-Д. О 20:47 оперативно-відновлювальна бригада прибула на місце, відключила енергооб'єкт і о 21:11 допустила пожежників для ліквідації загоряння, яке було оперативно ліквідоване і не розповсюдилося далі трансформатора», – розповіли у ДТЕК.

Будинки, що опинилися без світла, були заживлені від дизель-генератора та тимчасових схем живлення до 03:00 30 вересня.

О 06:00 спеціалісти ДТЕК «Київські електромережі» приступили до ремонтно-відновлювальних робіт.

«Під час ремонту можливі тимчасові перерви електропостачання цих 8 будинків на Оболонському проспекті для проведення оперативних перемикань. Роботи триватимуть орієнтовно до 20:00 30 вересня», – повідомляє ДТЕК «Київські електромережі».

Причини аварії з'ясовуються спеціально створеною комісією.

Раніше пресслужба Головного управління ДСНС у Києві повідомла про пожежу в трансформаторній підстанціїна проспекті Оболонському.

У ході гасіння та розвідки вогнеборцями було евакуйовано шість автомобілів.

На місці події залучалось дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу ДСНС.