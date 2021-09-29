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    Масове відключення електрики в Китаї. Країна сповільнить темпи економічного зростання

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    Майже половина китайської промисловості зазнала складностей через брак енергії - Масове відключення електрики в Китаї. Країна сповільнить темпи економічного зростання
    Майже половина китайської промисловості зазнала складностей через брак енергії
    фото з відкритих джерел

    До 44% виробничих потужностей країни у тій чи іншій мірі відчули нестачу електроенергії

    Китайська економіка, що є другою за розмірами у світі, цього року зросте на 7,8%, хоча раніше їй прогнозували зростання на рівні 8,2%. Зниження темпів зростання відбудеться через нестачу енергії, з якою стикнулася країна. Про це повідомляє BBC.

    За даними видання, яке посилається на інвестиційний банківський гігант Goldman Sachs, серйозне скорочення промислового виробництва у Китаї було спричинене відключеннями електроенергії, які тією чи іншою мірою торкнулися 44% обсягу промислової діяльності Китаю. Раніше Японський фінансовий гігант Nomura, інвестиційний банк з Волл-стріт Morgan Stanley та China International Capital Corporation також або знизили свої прогнози економічного зростання для Китаю, або попередили про уповільнення зростання через перебої в подачі електроенергії.

    Брак електроенергії, спричинений екологічним контролем, обмеженнями поставок та різким зростанням цін, спочатку зачепив виробників по всій країні, багато з яких мусили обмежити або зупинити виробництво в останні тижні.

    Пізніше нестача електроенергії поширилася на деякі житлові будинки, а мешканці північного сходу Китаю зіткнулися з неоголошеним відключенням електрики в останні кілька днів.

    Наразі китайська економіка намагається впоратися з впливом нових жорстких реалій на деякі з найбільших галузей економіки країни, такі як сектор нерухомості та технологічні компанії.

    Нагадаємо, у Китай відправили перший вантажний український потяг.

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    Теги: економіка банк Китай електроенергія
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    Масове відключення електрики в Китаї. Країна сповільнить темпи економічного зростання