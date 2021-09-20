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    Центр Одеси залишився без світла: названа причина і вулиці

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    Про орієнтовний час повернення світла в одеській ДТЕК обіцяють повідомити додатково - Центр Одеси залишився без світла: названа причина і вулиці
    Про орієнтовний час повернення світла в одеській ДТЕК обіцяють повідомити додатково
    Фото: ДТЕК Одеські електромережі

    Через аварію перенесено апаратну нараду в Одеській мерії

    Центр Одеси залишився без електропостачання через аварійне пошкодження кабельної лінії «Порт – 1,2,3» Наразі без світла вулиці Приморська, Катерининська, Канатна, Буніна, Думська площа, Приморський бульвар тощо. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Fаcebook.

    «Сьогодні, 20 вересня, о 9:30 сталося аварійне відключення кабельної лінії «Порт – 1,2,3», що живить центральну частину міста. Зокрема, вулиці Приморська, Катерининська, Канатна, Буніна, Думська площа, Приморський бульвар тощо.

    Енергетики відразу виїхали на місце пошкодження. Наразі причини аварії встановлюються», – зазначається у повідомленні.

    Про орієнтовний час повернення світла обіцяють повідомити додатково. Апаратну нараду в Одеській мерії перенесли, про що повідомлено на офіційному сайті міськради.

    Нагадаємо, у понеділок, 20 вересня, у Київській області відбудуться планові відключення електроенергії.

    До слова, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.

    Теги: Одеса електроенергія ДТЕК
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    Центр Одеси залишився без світла: названа причина і вулиці