Центр Одеси залишився без світла: названа причина і вулиці

Про орієнтовний час повернення світла в одеській ДТЕК обіцяють повідомити додатково

Через аварію перенесено апаратну нараду в Одеській мерії

Центр Одеси залишився без електропостачання через аварійне пошкодження кабельної лінії «Порт – 1,2,3» Наразі без світла вулиці Приморська, Катерининська, Канатна, Буніна, Думська площа, Приморський бульвар тощо. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Fаcebook.

«Сьогодні, 20 вересня, о 9:30 сталося аварійне відключення кабельної лінії «Порт – 1,2,3», що живить центральну частину міста. Зокрема, вулиці Приморська, Катерининська, Канатна, Буніна, Думська площа, Приморський бульвар тощо.

Енергетики відразу виїхали на місце пошкодження. Наразі причини аварії встановлюються», – зазначається у повідомленні.

Про орієнтовний час повернення світла обіцяють повідомити додатково. Апаратну нараду в Одеській мерії перенесли, про що повідомлено на офіційному сайті міськради.

Нагадаємо, у понеділок, 20 вересня, у Київській області відбудуться планові відключення електроенергії.

До слова, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.