«Київводоканал» виловлює порушників у приватному секторі



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Під час рейдів перевіряються прилади обліку та проводиться робота з боржниками та абонентами, що споживають воду бездоговірно

Співробітниками відділу по роботі з приватним жилим сектором «Київводоканалу» було проведено рейди у населених пунктах Хотів на Новосілки. Всього було обстежено 179 домоволодінь, рознесено 125 боргових попереджень, проведено контрольне зняття показників 103 приладів обліку, інвентаризовано площі поливу у 74 домоволодіннях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після рейду прилади обліку встановили 12 мешканців села Хотів, ще 70 абонентів з Новосілок звернулися з цього приводу до «Київводоканалу».

«Подібні рейди регулярно проводяться фахівцями Розрахункового департаменту «Київводоканалу» і мають на меті перевірку дотримання споживачами чинного законодавства, проведення інформаційно-роз`яснювальної роботи з приводу встановлення лічильників та нарахувань за полив прибудинкової території. Також під час рейдів проводиться робота з боржниками та абонентами, що споживають воду бездоговірно. На жаль, якщо абоненти-порушники категорично не йдуть на контакт, у «Київводоканалу» немає іншого вибору, окрім як припинити надання послуги, адже через крадіжку води недобросовісними споживачами підприємство втрачає чималі кошти», - розповіли в компанії.

В цьому році від послуг вже було відключено 65 абонентів-порушників.

У «Київводоканалі» зазначили: щоб сплачувати лише за спожиту воду та уникнути непорозумінь з нарахуваннями необхідно встановлювати лічильники води.