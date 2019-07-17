Аварія на колекторі в Подільському районі: під час ремонту «вилізли» нові проблеми



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Підземні ґрунтові води підтоплюють місце аварії Фото: Київводоканал

Триває локалізація аварійної ситуації на Мостицькому колекторі

В Подільському районі Києва тривають аварійно-відновлювальні роботи на Мостицькому каналізаційному колекторі глибокого залягання. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Станом на 17 липня, в районі аварії здійснено переключення каналізаційної системи на обвідну трубу діаметром 500 мм. Це дало змогу «висушити» аварійну ділянку колектора для проведення подальших робіт.

Водночас, в процесі діагностики було виявлено підземні ґрунтові води, які підтоплюють місце аварії, створюючи небезпеку подальших зсувів та ускладнюючи розкопки.

На даний момент відпрацьовуються технічні рішення, які дали б змогу зняти цей фактор. Зокрема розглядається можливість буріння спеціальних свердловин для відкачки ґрунтових вод

Враховуючи складність ситуації, для безпеки киян було вирішено не відновлювати повноцінний рух транспорту. Зараз рух в районі аварії (вул. Мостицька, 9) здійснюється по одній смузі.

Бригади «Київводоканалу» працюють у дві зміни. Для оперативного контролю ситуації щоденно проходять засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва та генерального директора «Київводоканалу» Дмитра Новицького та за участі фахівців підприємства.

Мешканці масивів, які обслуговує Мостицький колектор, залишаються з водопостачанням та водовідведенням в повному обсязі.

«Просимо киян уникати місця аварії, а водіїв вибирати альтернативні маршрути, плануючи свої поїздки», - закликали у «Київводоканалі».

Як повідомлялося, аварія на колекторі 1975 року будівництва сталася внаслідок дії газової корозії на залізобетонні труби, з яких в радянські часи зводилися каналізаційні мережі.

В процесі транспортування стічних вод такою мережею через сірководень, який виділяється із стоків, з часом йде активна корозія верхньої частини колекторів: бетон стає крихким, сталева арматура іржавіє, труба втрачає міцність і руйнується.