Аварійні тепломережі в Києві виявляють за допомогою дронів (фото)



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21 лютого за допомогою дрону проінспектували ділянки тепломереж від вул. Л. Толстого до бульвару Тараса Шевченка Фото: пресслужба КМДА

Обстеження мереж за допомогою дронів є допоміжним способом

У Києві розпочали обстеження теплових мереж за допомогою літальних апаратів – дронів, що оснащені тепловізорами. Таким чином комунальне підприємство «Київтеплоенерго» отримає додаткову інформацію про теплові втрати в мережах столиці, що враховуватимуться під час формування адресного переліку для модернізації трубопроводів та теплових вузлів. Про це сьогодні заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що обстеження мереж за допомогою дронів є допоміжним способом. Основним методом виявлення зношених мереж є проведення гідравлічних випробувань у міжопалювальний сезон.

Сьогодні з 9:00 за допомогою дрону проінспектували ділянки мереж від вул. Л. Толстого до бульвару Тараса Шевченка, де у 1995 році було прокладено трубопровід з попередньою ізоляцією, а також ділянку від вул. Б. Хмельницького до Прорізної, де прокладено старі труби з 1970-го.

Цього року в Києві планують замінити 150 км найбільш аварійних трубопроводів.

«Ми продовжуємо заміну й модернізації теплових мереж міста. Минулого року замінили 130 км, на цей рік збільшуємо обсяги – замінимо 150 км. Плануємо, що за наступні 5 років, здійснюючи модернізацію 150-170 км трубопроводів на рік, зможемо вийти на більш стабільну та планову роботу. Наша першочергова мета – уникнути аварійних випадків, подібних тим, що сталися на вулицях Шота Руставелі та Антоновича», – сказав Пантелеєв.

За словами заступника голови КМДА, місто вже має тенденцію до зниження аварійних випадків.

«У 2019 році було виявлено і усунено майже 9,5 тис. пошкоджень теплових мереж під час їх експлуатації. Це на 6% – на 592 пошкодження – менше у порівнянні з аналогічним періодом у 2018 році. Безумовно, така динаміка нас не влаштовує, і ми збільшуватимемо темпи роботи», – сказав він.

Нагадаємо, що у 2018 році місто повернуло в муніципальне управління теплоенергетичний комплекс. До цього, близько 17 років, теплоенергетичне господарство столиці перебувало в управлінні приватної компанії ПАТ «Київенерго».