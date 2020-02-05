Цього року Київ планує замінити 150 км аварійних тепломереж



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Усунення пошкодження магістрального трубопроводу на вулиці Антоновича Фото: Київтеплоенерго

У 2019 році в Києві замінено 130 км зношених тепломереж

У 2020 році у Києві після затвердження Програми економічного і соціального розвитку міста та інвестиційної програми КП «Київтеплоенерго» планують замінити 150 км аварійних теплових мереж. Таким чином місто збільшить обсяги реконструкції, що здійснює комунальне підприємство. Про це під час розширеного засідання Колегії Київської міської державної адміністрації заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

Він нагадав, що у 2019 році в Києві замінено 130 км зношених тепломереж, і зауважив, що темпи відновлення мереж необхідно суттєво збільшувати.

«Ми усвідомлюємо наскільки важливим є інвестування міста в особі Київради в модернізацію теплоенергетичного комплексу, що забезпечує киян теплом і світлом. Протягом 2019 року капіталовкладення склали понад 500 млн грн. У Києві замінили в 5 разів більше аварійних трубопроводів, ніж за 2 останніх роки, коли теплоенергетичний комплекс перебував в управлінні приватної компанії «Київенерго». Ми бачимо тенденцію до зменшення кількості аварійних пошкоджень. Однак на сьогодні рівень зношеності тепломереж столиці сягає практично 80%», – зазначив Науменко.

Він наголосив, що дуже важливо продовжувати системну заміну мереж із застосовуванням нових технологій, аби поступово модернізувати всю теплоенергетичну систему столиці.

«Важливо, що відмовились від постійного латання дірок, як було раніше. Це не давало необхідного результату, оскільки пошкодження на одній ділянці відбувались кілька разів за сезон. Тому під час ремонтів ми застосовуємо комплексний підхід і здійснюємо заміну трубопроводів повністю від теплокамери до теплокамери», – пояснив фахівець.

Нагадаємо, що у 2018 році місто повернуло в муніципальне управління теплоенергетичний комплекс. До цього, близько 20 років, теплоенергетичне господарство столиці перебувало в управлінні приватної компанії ПАТ «Київенерго».

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття. Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі.

Під час пориву труби тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza постраждало 10 осіб, семеро з яких госпіталізовані.

За фактом аварії тепломережі на вулиці Антоновича у Голосіївському районі столиці розпочато кримінальне провадження.