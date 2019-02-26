Європейська Бізнес Асоціація просить Мінінфраструктури не допустити підвищення тарифів «Укрзалізниці»



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Застосування автоматичної індексації тарифів в результаті призведе до зниження обсягу перевезень залізничним транспортом, - Асоціація

З листопада 2017 по грудень 2018 залізничні витрати всіх вантажовідправників зросли на 12 мільярдів гривень, - ЄБА

Експерти Комітету з логістики Європейської Бізнес Асоціації проаналізували проекти індексації тарифів на перевезення АТ «Укрзалізниця» і виступили проти них. Бізнес-спільнота категорично не підтримує запропонований механізм індексації тарифів на вантажні перевезення. Про це йдеться в листі Асоціації, спрямованої 25 лютого 2019 року міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові правління АТ «Укрзалізниця» Євгену Кравцову і голові Держрегуляторної служби Ксенії Ляпіній.

У листі Асоціації відзначається, що з листопада 2017 по грудень 2018 залізничні витрати всіх вантажовідправників зросли на 12 мільярдів гривень.

Тепер же з’явився наказ Мінінфраструктури «Про проведення щорічної автоматичної індексації тарифів» та проект постанови Кабміну «Про внесення змін до постанови КМУ від 16.12.2009 №1392», які передбачають збільшення тарифу на індекс промислових цін 2018 року (14,2%) і щоквартальну індексацію в 2019 році на рівні прогнозного ІСЦ (2,5% в квартал). В Асоціації переконані, що такі методи збільшать витрати вантажовідправників на 11,7 мільярдів гривень на рік.

«Автоматична індексація, фактично, виключає бізнес з дискусії щодо збільшення тарифу і дозволяє суб’єкту, що має ознаки монопольного становища на ринку перевезень, збільшувати без обмеження витрати вантажовідправників, як встановлюючи регульований тариф, так і збільшуючи вартість послуг за користування вагонами АТ «Укрзалізниця». Якщо автоматична індексація буде встановлена, це може в перспективі призвести до зловживання монопольним становищем з боку перевізника», – відзначають експерти ЄБА в листі міністру інфраструктури.

На думку компаній-членів Комітету Асоціації, ІСЦ, як індикатор зміни цін на послуги УЗ, не відображає об’єктивну структуру витрат підприємства, 50% якої є фонд оплати праці, що не залежить від ІСЦ і на який впливає індекс споживчих цін, що в 2018 році був набагато нижче (9,8%).

У листі Асоціації підкреслюється, що застосування автоматичної індексації тарифів в результаті призведе лише до зниження обсягу перевезень залізничним транспортом, тобто, до втрати доходів підприємства – «Укрзалізниці».

Експерти ЄБА уточнюють, що також не може бути підставою для збільшення тарифу УЗ на вантажоперевезення інвестиційна складова, яку в проекті постанови пропонується включити у відсоток зростання тарифу.

«У 2018 році АТ «Укрзалізниця» освоїла лише 63% запланованих інвестицій – 16,4 мільярда гривень проти запланованих 26,9 мільярдів. Це дає обґрунтовані підстави вважати, що план інвестицій 24,5 мільярда на 2019 рік не буде виконаний. При цьому в проекті наказу коригування тарифу у зв’язку з невиконанням плану по освоєнню інвестицій не передбачена», – відзначають в листі представники Європейської Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, промисловці заявили про необґрунтованість підвищення тарифів «Укрзалізниці» на вантажні перевезення.