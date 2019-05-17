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    Автохам заблокував рух тролейбусів у центрі Києва (фото)

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    Рух тролейбусів було паралізовано - Автохам заблокував рух тролейбусів у центрі Києва (фото)
    Рух тролейбусів було паралізовано
    Фото: Київ оперативний

    Близько години тролейбуси не могли проїхати по вулиці Софіївській

    Сьогодні, 17 травня, було заблоковано рух тролейбусів по вул. Софіївській у центрі Києва.

    Причина інциденту – припаркований автомобіль Audi у габариті проїзду громадського транспорту.

    Як повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс», з 12:15 затримувався рух тролейбусів №6, 16, 18. На місце довелося викликати поліцію. 

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    Рух тролейбусів було відновлено о 13:11. Тепер курсування з відхиленням від графіку.

    Це вже не перший випадок блокування руху громадського транспорту через неправильно припарковане авто.

    Так, 25 квітня теж затримувався рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Софійській 27/23 в напрямку Майдану Незалежності з причини припаркованого приватного авто в габариті проїзду.

    Як відомо, у Києві водії масово порушують Правила дорожнього руху, зокрема, їздять по тротуарах. Так, 9 квітня на в’їзді на Південний міст з проспекту Бажана у напрямку Столичного шосе жінка-порушниця за кермом автомобіля Hyundai близько 500 метрів провезла на капоті активіста, який намагався зупинити її.

    Схожий випадок стався на Дніпровській Набережній 22 квітня. Водійка авто поводилася дуже агресивно і теж прокатала активіста на капоті свого автомобіля.

    Крім того, в Києві досі не почали працювати інспектори з паркування.


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