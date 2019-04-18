Як і коли у Києві почнуть боротися з незаконним паркуванням і автохамами



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Інспектор з паркування у Києві

Інспектори з паркування розпочнуть свою діяльність із центральної частини міста

У Києві досі не почали працювати інспектори з паркування.

Наразі в Києві налічується тільки 10 інспекторів, які повинні притягати порушників до відповідальності. Зараз триває перший етап впровадження їх роботи: інспекторів навчають і екіпірують, у тому числі засобами для фіксації порушень. Про це йдеться у відповіді Київської міської держадміністрації на запит LB.ua.

На своїй Facebook-сторінці Інспекція з паркування запрошує до співпраці (за гнучким графіком роботи) «небайдужих, ініціативних, активних українців, які готові боротися з незаконним паркуванням та недобросовісними водіями». Обов’язковою вимогою до кандидатів є наявність вищої освіти (мінімум-бакалавр).

Працівники Інспекції з паркування будуть державними службовцями.

Функціональні обов'язки інспектора з паркування:

інспектування вулиць;

фіксація порушень правил зупинки, стоянки, паркування автівок у режимі фотозйомки (відеозапису);

винесення постанов у справах про адміністративні правопорушення за порушення правил паркування;

внесення інформації до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Інспекція з паркування також повідомляє, що інспектори розпочнуть свою діяльність із центральної частини міста і працюватимуть у попереджувальному режимі.

Як інформує «112 Україна», до кінця року планують набрати 90 осіб, а в перспективі команда інспекції з паркування має складатися з 300 співробітників. Усі вони будуть мати свій маршрут для інспектування території міста, а за їхнім пересуванням можна буде стежити за допомогою GPS-зв'язку за виданими робочими смартфонами.

Після внесення Київською міською радою потрібних змін до законодавчих актів, на лобове скло автівок-порушників уже в найближчому майбутньому почне приходити «попереджувальний розсил»: червона брошура з правилами паркування, стоянки і зупинки і вкладене в неї повідомлення про допущене порушення. «Паркувальні інспектори вводять на смартфоні номер транспортного засобу, формують попередження і роздруковують на мобільному принтері. На цьому бланку буде міститися вся інформація, в тому числі про те, в якому розмірі штраф у майбутньому буде виписано за аналогічне порушення», - розповів про перший етап паркувальної реформи в Києві Дмитро Рахматуллін. На другому етапі, коли паркувальних інспекторів озброять планшетами та мобільними принтерами зі встановленою системою АСКОП, а також нагрудними камерами, з'явиться можливість складати постанови про адміністративні стягнення.

Насамперед це стосується порушень правил паркування в частині несплати. Очікується, що система АСКОП зможе в автоматичному режимі, ідентифікуючи держномер автівки на фотографії, відстежувати всі можливі види платежів: через смс, мобільні додатки, паркомати і платіжні термінали. Крім того, якщо зареєструватися в АСКОП через веб-інтерфейс користувача паркувальним простором або мобільні додатки, у водія з'явиться можливість придбати електронний абонемент і поповнити свій рахунок. Якщо система покаже, що паркування не оплачене, інспектор зобов'язаний почекати ще 10 хвилин: саме з цього часу настає адміністративна відповідальність за несплату паркувальних послуг. Потім інспектор надсилає запит до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, щоб отримати інформацію про автовласників, на ім'я якого виписаний штраф. Програма, використовуючи інформацію доказової бази (не менше двох фотографій з різних ракурсів із проміжком у 10 хвилин, разом з даними про дату, час та місце вчиненого порушення) автоматично генерує постанову про адміністративне стягнення, яке за лічені секунди роздруковується на мобільному принтері та залишається чекати водія на лобовому склі.

Така постанова має містити інформацію про обставини вчиненого порушення; технічний засіб, на який було зафіксовано порушення; модель, марку, державний номер автівки; розмір штрафу; способи його оплати, у тому числі право сплатити лише половину суми протягом 10 банківських днів після того, як постанова набуде чинності; ідентифікатор доступу на веб-сайт, де буде розміщено фотографії, на яких зафіксовано обставини порушення правил паркування, зупинки і стоянки та електронний варіант постанови; відривну квитанцію з реквізитами для оплати.

Не пізніше ніж наступного дня складену постанову вносять до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері дорожнього руху, який поки що не створено. А протягом трьох днів його паперовий варіант надсилають традиційним способом — рекомендованим листом на адресу прописки власника або користувача автівки. Вручення конверта працівниками «Укрпошти» або відмова від отримання є відправною точкою для дії постанови: відтоді вона юридично набула чинності. Протягом 10 банківських днів з моменту отримання такого листа діє «знижка» на оплату штрафу — 50%. Але, якщо обвинувачений не згоден, протягом тих самих 10 днів він має право оскаржити постанову.

При цьому уникнути відповідальності, проігнорувавши листа, не вдасться: по закінченні 30 днів з моменту набуття чинності постанови його передають для примусового виконання, і автівку буде затримано на найближчому посту поліції.

Водночас водій має повне право відмовитися оплачувати паркувальні послуги, якщо облаштування платного паркомісця не відповідає правилам. Ба більше, за станом таких майданчиків повинні стежити уповноважені виконкомами особи і навіть штрафувати нерадивих суб'єктів господарювання, але на цей момент функції контролю виконують співробітники КП «Київтранспарксервіс».

У цілому, паркувальний інспектор має право складати постанову про адміністративне стягнення в таких випадках:

За несплату паркування — штраф у розмірі 20-кратного тарифу за годину паркування залежно від територіальної зони (тариф у 3-й зоні — 5 грн за годину, у 2-й — 7 грн, у 1-й – 10 грн);

За паркування на пільговому місці без наявних на те прав — штраф у розмірі 30-кратного тарифу за годину паркування залежно від територіальної зони;

За стоянку під заборонними знаками — штраф у розмірі 15 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (255 грн);

За зупинку та стоянку, яка суттєво перешкоджає дорожньому руху (у разі паркування на проїжджій частині, на залізничних переїздах, тротуарах, пішохідних переходах, на місці виконання дорожніх робіт тощо) — штраф у розмірі 30 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (510 грн) та евакуація транспортного засобу.

Тимчасове затримання транспортних засобів увійде в повноваження паркувальних інспекторів на третьому етапі, ближче до осені. Забрати свою автівку зі штрафмайданчика можна буде тільки після оплати адміністративного стягнення витрат на перевезення (авто вагою до 2 тонн — 720 грн, до 3 тонн— 840 грн, понад 3 тонн – 1020 грн) і зберігання (144 грн на добу, а з 8 дня – 24 грн на добу).

При цьому паркувальні інспектори не мають права брати готівку: за це теж передбачено штраф у розмірі від 15 до 70 неоподатковуваних мінімумів, але, хто буде за цим стежити, поки не зрозуміло.

Важливо зазначити, що всупереч логіці паркувальні інспектори не мають права штрафувати за незаконне паркування на місці для інвалідів: це досі виключно в компетенції патрульних поліцейських, оскільки тільки вони можуть вимагати від водія надати відповідні документи.

Нагадаємо, 1 жовтня минулого року Київська міська державна адміністрація оголосила конкурс на посади інспектора з паркування. Орієнтовна зарплата інспекторів - 10 тисяч гривень.