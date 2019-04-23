У Києві агресивна автохамка за кермом Nissan ледь не вбила чоловіка (відео)



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Порушниця ПДР провезла активіста на капоті автомобіля близько 100 м Фото: скріншот відео

На Дніпровській Набережній жінка за кермом Nissan ганяла по тротуару

На Дніпровській Набережній у Києві у годину пік, коли на дорозі спостерігається затор, безліч водіїв порушують Правила дорожнього руху і їдуть по тротуару.

Про це йдеться в сюжеті «ЗупиниЛося» журналістів Огляд UA.

У понеділок, 22 квітня, автори проекту намагалися припинити цю вакханалію на тротуарі біля Дарницького мосту.

Вони зупинили кілька десятків автомобілів. Деякі водії реагували адекватно на це, просили вибачення, розверталися і виїжджали в загальний потік машин. Але траплялися й інші.

Так, активісти зупинили на тротуарі автомобіль Nissan, за кермом якого перебувала жінка, а в салоні знаходилося двоє малолітніх дітей. Чоловіки намагалися пояснити водійці, що вона порушує Правила дорожнього руху. Проте, жінка поводилася дуже агресивно, вискочила з автівки, почала кричати та нецензурно висловлюватися на адресу активістів. Навіть на прохання дітей розвернути авто жінка не реагувала.

Активісти зателефонували до поліції, але жінка сіла в автомобіль і продовжила рух по тротуару. Хлопці намагалися її зупинити, проте жінка не зважала на це і провезла одного з них на капоті автомобіля близько 100 м тротуаром. Далі виїхала на дорогу і зникла.

Активісти пообіцяли знайти порушницю, адже у них є відеофіксація інциденту.

Нагадаємо, 9 квітня на в’їзді на Південний міст з проспекту Бажана у напрямку Столичного шосе жінка-порушниця за кермом автомобіля Hyundai близько 500 метрів провезла на капоті активіста, який намагався зупинити її.