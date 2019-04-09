Жінка-водій Hyundai близько 500 м провезла пішохода на капоті (відео)
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Автори проекту «ЗупиниЛося» напишуть заяву до поліції
У вівторок, 9 квітня, на в’їзді на Південний міст з проспекту Бажана у напрямку Столичного шосе жінка за кермом автомобіля Hyundai Tucson в порушення ПДР, щоб обминути затор, їхала по тротуару. Про це йдеться в сюжеті «ЗупиниЛося» журналістів Огляд UA.
Автори проекту зупинили автомобіль і намагалися пояснили водійці, що вона порушує Правила дорожнього руху.
Проте, жінка не стала слухати чоловіків. Навіть більше, вона продовжила рух із одним із них на капоті автомобіля, ледь не врізавшись в автомобіль, що їхав попереду. Таким чином з людиною на капоті вона проїхала близько 500 метрів по мосту.
Автори проекту зателефонували до поліції і повідомили про скоєне жінкою порушення.
Дивіться відео з 10:40 хв.
Як повідомлялося, у вівторок, 9 квітня, частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року на проспекті Бажана у Києві священик Української православної церкви Московського патріархату летів по тротуару і ледь не збив людей.