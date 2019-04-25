У центрі Києва автохам заблокував рух тролейбусів (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль припарковано в габариті проїзду тролейбусів Фото: Вечірній Київ

Водій припаркував своє авто в недозволеному місці

У центрі Києва з 16:20 затримується рух тролейбусів №:, 16, 18. Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Причина цього – автохам припаркував свою машину в габариті проїзду тролейбусів. «Київпастранс» навіть вказав номерні знаки автомобіля.

«З 16:20 затримується рух тролейбусів №6, 16, 18 по вул. Софійській 27/23 в напрямку Майдану Незалежності з причини припаркованого приватного авто АА 0707 ЕІ в габариті проїзду», - йдеться в повідомленні.

На місце викликано поліцію.

Як відомо, у Києві водії масово порушують Правила дорожнього руху, зокрема, їздять по тротуарах. Так, 9 квітня на в’їзді на Південний міст з проспекту Бажана у напрямку Столичного шосе жінка-порушниця за кермом автомобіля Hyundai близько 500 метрів провезла на капоті активіста, який намагався зупинити її.

Схожий випадок стався на Дніпровській Набережній 22 квітня. Водійка авто поводилася дуже агресивно і теж прокатала активіста на капоті свого автомобіля.

Крім того, в Києві досі не почали працювати інспектори з паркування.

Наразі в Києві налічується тільки 10 інспекторів, які повинні притягати порушників до відповідальності. Зараз триває перший етап впровадження їх роботи: інспекторів навчають і екіпірують, у тому числі засобами для фіксації порушень.