Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини

За день працівники благодійного фонду вивантажують із автомата два мішки пластикових пляшок

З 24 жовтня автомат Япомогабокс, встановлений в Києві для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин, зібрав 68 кілограмів пластику.

Про це повідомив у коментарі «Радіо Свобода» один із ініціаторів, керівник благодійного фонду «Япомога» Руфат Раімов.

«Ми зібрали за перший тиждень 54 кілограми пластику, плюс в суботу вивантажили шість кілограм, і в неділю вісім. Тобто загалом десь 68 кілограм. Пляшки порахували від суботи до суботи - 2160, після цього ще не рахували», - сказав він.

«Ми висипали 68 кілограмів корму - це теж поки дані з суботи на суботу», - додав Раімов.

За його словами, спершу за одну вкинуту пляшку автомат висипав у встановлену миску 50 грамів корму. Проте через значний ажіотаж і велику кількість охочих нагодувати безпритульних тварин в обмін на пластик порцію довелось зменшити до 20 грам.

«Я вам скажу чесно, ми коли встановлювали цей бокс, то планували за тиждень відвантажувати мішок пляшок. А зараз ми вивантажуємо два мішки за день!» - сказав Раімов.

Керівник благодійного фонду розповів, що автомат уже довелось один раз ремонтувати - хтось невдало запихнув у нього габаритну пластикову пляшку, яка й вивела пристрій із ладу. Попри скепсис, який Раімов часто чув, мовляв, вандали відразу пошкодять Япомогабокс, його зламали не зумисне, а від незнання.

«Ми цей момент допрацьовуємо: запускаємо Япомогабокс 2.0 і будемо проводити навчання: як правильно користуватись, як сортувати. Автоматів буде дуже багато. До кінця року плануємо встановити від 5 до 10 автоматів», - розповів Раімов.

Поки що єдиний автомат Япомогабокс встановлений у Києві на вул. Юрія Іллєнка 71.