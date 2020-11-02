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    Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини

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    За тиждень бокс зібрав 54 кг пластику - Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини
    За тиждень бокс зібрав 54 кг пластику
    Фото: Япомога, Facebook

    За день працівники благодійного фонду вивантажують із автомата два мішки пластикових пляшок

    З 24 жовтня автомат Япомогабокс, встановлений в Києві для обміну пластикових пляшок на корм для безпритульних тварин, зібрав 68 кілограмів пластику.

    Про це повідомив у коментарі «Радіо Свобода» один із ініціаторів, керівник благодійного фонду «Япомога» Руфат Раімов.

    «Ми зібрали за перший тиждень 54 кілограми пластику, плюс в суботу вивантажили шість кілограм, і в неділю вісім. Тобто загалом десь 68 кілограм. Пляшки порахували від суботи до суботи - 2160, після цього ще не рахували», - сказав він.

    «Ми висипали 68 кілограмів корму - це теж поки дані з суботи на суботу», - додав Раімов.

    За його словами, спершу за одну вкинуту пляшку автомат висипав у встановлену миску 50 грамів корму. Проте через значний ажіотаж і велику кількість охочих нагодувати безпритульних тварин в обмін на пластик порцію довелось зменшити до 20 грам.

    «Я вам скажу чесно, ми коли встановлювали цей бокс, то планували за тиждень відвантажувати мішок пляшок. А зараз ми вивантажуємо два мішки за день!» - сказав Раімов.

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    Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини
    Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини
    Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини
    Автомат, що обмінює пластик на корм для тварин, вже зібрав 68 кг вторсировини

    Керівник благодійного фонду розповів, що автомат уже довелось один раз ремонтувати - хтось невдало запихнув у нього габаритну пластикову пляшку, яка й вивела пристрій із ладу. Попри скепсис, який Раімов часто чув, мовляв, вандали відразу пошкодять Япомогабокс, його зламали не зумисне, а від незнання.

    «Ми цей момент допрацьовуємо: запускаємо Япомогабокс 2.0 і будемо проводити навчання: як правильно користуватись, як сортувати. Автоматів буде дуже багато. До кінця року плануємо встановити від 5 до 10 автоматів», - розповів Раімов.

    Поки що єдиний автомат Япомогабокс встановлений у Києві на вул. Юрія Іллєнка 71.

    Київ тварини благодійність пластик
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