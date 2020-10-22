Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)



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Блогери-тік-токери завітали до притулку для тварин Фото: Олександра Кузьменко, Instagram

Започатковано проєкт «Стань моєю родиною»

Київський комунальний притулок для тварин спільно з відомими людьми розпочав проєкт «Стань моєю родиною». Його мета – збільшити кількість прилаштованих тварин і тварин, яких взяли під опіку. Зокрема, завдяки активному інформуванню в соціальних мережах. Це спільна ініціатива працівників притулку та київських лідерів думок – популярних і відомих людей. Про це повідомила в.о. директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур.

Першими зірковими гостями притулку стали учасники ТІК-ТОК хаусу (об’єднання блогерів-тік-токерів) «Top team house»: Єгор Малібаш, Євген Мухін, Анна Трінчер, Іра Кудашова, Олексій Чорний, Владислав Рудницький та Олександра Кузьменко.

«Блогери – це зірки нашого часу. Вони мають колосальний вплив на формування цінностей у молоді, вони надихають інших і на них рівняються. Об’єднавши спільні зусилля, ми формуємо майбутнє – гуманне і добре поводження з тваринами у молодих людей, які надихнуться прикладом і візьмуть додому безпритульну тварину. Крім того, сам візит молодих людей до нашого притулку, їхній діалог із тваринами – це радість для наших чотириногих, які так потребують ласки й спілкування. Як керівник цього напрямку, я продовжуватиму цю ініціативу і закликаю всіх небайдужих людей: долучайтесь, популяризуйте тему адопції й прилаштування», – сказала Мазур.

Вона також висловила сподівання, що інформація в соціальних мережах відомих людей стане поштовхом для інших долучитись до команди волонтерів, дізнатися більше про життя безпритульних тварин, допомогти їм.

Із тваринами, що шукають домівку, можна познайомитися за посиланням.