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    Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)

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    Блогери-тік-токери завітали до притулку для тварин - Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)
    Блогери-тік-токери завітали до притулку для тварин
    Фото: Олександра Кузьменко, Instagram

    Започатковано проєкт «Стань моєю родиною»

    Київський комунальний притулок для тварин спільно з відомими людьми розпочав проєкт «Стань моєю родиною». Його мета – збільшити кількість прилаштованих тварин і тварин, яких взяли під опіку. Зокрема, завдяки активному інформуванню в соціальних мережах. Це спільна ініціатива працівників притулку та київських лідерів думок – популярних і відомих людей. Про це повідомила в.о. директора КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур.

    Першими зірковими гостями притулку стали учасники ТІК-ТОК хаусу (об’єднання блогерів-тік-токерів) «Top team house»: Єгор Малібаш, Євген Мухін, Анна Трінчер, Іра Кудашова, Олексій Чорний, Владислав Рудницький та Олександра Кузьменко.

    «Блогери – це зірки нашого часу. Вони мають колосальний вплив на формування цінностей у молоді, вони надихають інших і на них рівняються. Об’єднавши спільні зусилля, ми формуємо майбутнє – гуманне і добре поводження з тваринами у молодих людей, які надихнуться прикладом і візьмуть додому безпритульну тварину. Крім того, сам візит молодих людей до нашого притулку, їхній діалог із тваринами – це радість для наших чотириногих, які так потребують ласки й спілкування. Як керівник цього напрямку, я продовжуватиму цю ініціативу і закликаю всіх небайдужих людей: долучайтесь, популяризуйте тему адопції й прилаштування», – сказала Мазур.

    Вона також висловила сподівання, що інформація в соціальних мережах відомих людей стане поштовхом для інших долучитись до команди волонтерів, дізнатися більше про життя безпритульних тварин, допомогти їм.

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    Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)
    Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)
    Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)
    Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)
    Київський притулок разом із відомими блогерами шукає домівки для тварин (фото)

    Із тваринами, що шукають домівку, можна познайомитися за посиланням.

    Київ тварини притулок
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