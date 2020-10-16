Під час незаконного полювання у зоні ЧАЕС чоловік застрелив лося (фото)
Поліція відкрила кримінальне провадження
Під час несення служби поліцейські зони ЧАЕС спільно із прикордонниками виявили на півострові Домантів чоловіка із мисливською рушницею. 47-річний киянин незаконно проник до зони радіоактивного забруднення.
Також, під час обстеження лісу поліцейські на відстані близько 1 км виявили тушу лося із кульовими отворами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Наразі поліція встановлює всі обставини події та причетність чоловіка до загибелі лісової тварини.
Поліцейські вилучили у мисливця зброю.
За фактом незаконного полювання внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. В рамках відкритого кримінального провадження призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин події.
За незаконне проникнення до забороненої зони поліцейські склали відносно чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його направлено до суду для прийняття рішення.