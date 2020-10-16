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    Під час незаконного полювання у зоні ЧАЕС чоловік застрелив лося (фото)

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    47-річний киянин незаконно проник до Чорнобильської зони - Під час незаконного полювання у зоні ЧАЕС чоловік застрелив лося (фото)
    47-річний киянин незаконно проник до Чорнобильської зони
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    Під час несення служби поліцейські зони ЧАЕС спільно із прикордонниками виявили на півострові Домантів чоловіка із мисливською рушницею. 47-річний киянин незаконно проник до зони радіоактивного забруднення.

    Також, під час обстеження лісу поліцейські на відстані близько 1 км виявили тушу лося із кульовими отворами. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Наразі поліція встановлює всі обставини події та причетність чоловіка до загибелі лісової тварини.

    Поліцейські вилучили у мисливця зброю.

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    Під час незаконного полювання у зоні ЧАЕС чоловік застрелив лося (фото)
    Під час незаконного полювання у зоні ЧАЕС чоловік застрелив лося (фото)

    За фактом незаконного полювання внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. В рамках відкритого кримінального провадження призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин події.

    За незаконне проникнення до забороненої зони поліцейські склали відносно чоловіка протокол про адміністративне правопорушення за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його направлено до суду для прийняття рішення.

    Національна поліція України кримінал ЧАЕС Чорнобильська зона Київщина тварини
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