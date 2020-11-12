Автомобільні пожежі в Києві не припиняються: за ніч згоріло чотири автівки (фото)

Столичні рятувальники ліквідували загорання автомобілів

За добу столичні рятувальники тричі виїжджали на ліквідацію пожеж в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 11 листопада о 15:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Лагерній, 44 у Шевченківському районі столиці. На місці вогнеборці встановили, що у дворі 4-поверхового житлового будинку у непридатному для експлуатації автомобілі ГАЗ-2124 виникла пожежа. О 16:14 загоряння було ліквідоване. Вогнем пошкоджено салон, пластикове та скляне оздоблення автомобіля.

Горів непридатний для експлуатації автомобіль ГАЗ-2124

Наступний подібний виклик надійшов 12 листопада о 00:35. За даною інформацією, біля проїжджої частини дороги на вул. Курнатовського, 30 сталося загоряння припаркованого автомобіля Skoda Fabia. Вже о 00:48 рятувальниками пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі частково пошкоджено лакофарбове покриття та салон автомобіля.

Ще один виклик про пожежу в автомобілі надійшов о 03:05. Надійшло повідомлення про пожежу на вул. Юрія Іллєнка, 18-Б. На місці рятувальники встановили, що у дворі 22-поверхового житлового будинку у припаркованому автомобілі Audi A6 виникла пожежа з розповсюдженням на поруч розташовані автомобілі Jaguar X-Type та Subaru Forester. О 03:35 загоряння було ліквідовано.

Внаслідок пожежі в автомобілі Audi A6 вигорів салон та багажний відсік, в автомобілі Jaguar X-Type вогнем пошкоджене лакофарбове покриття та частково салон, в автомобілі Subaru Forester вогнем пошкоджено передній бампер, лакофарбове покриття та фари.

Причина виникнення цих трьох пожеж наразі з’ясовується.

Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, 10 листопада на світанку у дворі 16-поверхового житлового будинку на проспекті Маяковського, 93-А горіли три автомобілі.

9 листопада сталося загорання автомобіля Renault Master на вул. Тростянецькій, 6-Д у Дарницькому районі столиці.