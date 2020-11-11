На столичних Осокорках чоловік спалив автомобіль пенсіонера через сміття (фото)

Чоловіку не сподобалося, що пенсіонер викинув на сміття сухе листя, яке привіз на своєму автомобілі

У Києві слідчі поліції оголосили місцевому мешканцю підозру за умисне пошкодження чужого майна – підпал автомобіля.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«На спецлінію 102 надійшла інформація про пожежу. Заявник повідомив, що на вулиці Софії Русової біля озера Небреж горить автомобіль, біля якого знаходиться побитий чоловік», – йдеться в повідомленні.

На місці події слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції встановила, що між 62-річним киянином та невідомим виник конфлікт. Чоловіку не сподобалося те, що потерпілий викинув на сміття сухе листя, яке привіз на своєму автомобілі «Шевроле». Під час конфлікту невідомий вдарив власника автомобіля, поклав у салон іномарки листя та підпалив. В результаті події автомобіль згорів майже повністю та відновленню не підлягає.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції територіального управління Олексій Кабанченко, протягом години підозрюваного у підпалі затримали. «Ми опитали свідків події, які вказали напрямок руху зловмисника та надали його прикмети. Затриманим виявився 38-річний місцевий мешканець. Чоловік заперечував свою причетність до підпалу, але під тиском беззаперечних доказів зізнався у скоєному», – розповів правоохоронець.

На підставі зібраних фактів слідчі Дарницького управління поліції оголосили чоловіку підозру за умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяла майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах та розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

На час досудового розслідування підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває.