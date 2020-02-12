Автотроща на Нивках: Volvo влетів у відбійник (фото)



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Автомобіль отримав серйозні пошкодження Фото: Патрульна поліція Києва

Водій потрапив до лікарні

У вівторок, 11 лютого, близько 22-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро «Нивки». Автомобіль здійснив наїзд на відбійник.

Інформація про ДТП надійшла на службу 102, повідомляє Патрульна поліція Києва.

За попередньою інформацією, яку поліцейські встановили на місці події, автопригода відбулася внаслідок того, що водій автомобіля Volvo, не дотримався безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки.

Автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження, а водія з травмами госпіталізували до лікарні.

Справою займаються слідчі, які з'ясовують всі обставини та причини зіткнення.

Як повідомлялося, 11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.