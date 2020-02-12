  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Автотроща на Нивках: Volvo влетів у відбійник (фото)

    • Розсилка
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження - Автотроща на Нивках: Volvo влетів у відбійник (фото)
    Автомобіль отримав серйозні пошкодження
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій потрапив до лікарні

    У вівторок, 11 лютого, близько 22-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу станції метро «Нивки». Автомобіль здійснив наїзд на відбійник.

    Інформація про ДТП надійшла на службу 102, повідомляє Патрульна поліція Києва.

    За попередньою інформацією, яку поліцейські встановили на місці події, автопригода відбулася внаслідок того, що водій автомобіля Volvo, не дотримався безпечної швидкості та не врахував дорожньої обстановки.

    Автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження, а водія з травмами госпіталізували до лікарні.

    Справою займаються слідчі, які з'ясовують всі обставини та причини зіткнення.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Автотроща на Нивках: Volvo влетів у відбійник (фото)
    Автотроща на Нивках: Volvo влетів у відбійник (фото)
    Автотроща на Нивках: Volvo влетів у відбійник (фото)

    Як повідомлялося, 11 лютого ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ