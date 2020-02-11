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    На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)

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    Моторний відсік машини &laquo;обійняв&raquo; опору - На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)
    Моторний відсік машини «обійняв» опору
    Фото: Інформатор

    Водія автомобіля у тяжкому стані госпіталізували до лікарні

    У вівторок, 11 лютого, на проспекті Перемоги, 139 в Києві сталася серйозна ДТП з постраждалими. Автомобіль Opel Insignia в'їхав в опору.

    Аварія трапилася близько 13:05. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповіли поліцейські, Opel в'їжджав до Києва з боку Житомира. З невідомих причин легковик вилетів за межі проїжджої частини, де врізався в опору пішохідного моста.

    Удар був такої сили, що моторний відсік машини «обійняв» опору.

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    На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)
    На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)
    На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)
    На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)
    На в’їзді у Київ Opel влетів в опору моста (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    У момент аварії в автівці був тільки водій. 48-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у важкому стані з численними переломами.

    Ще до приїзду екстрених служб першу допомогу надавав лікар, який випадково проїжджав повз. Також на місці працювали рятувальники ДСНС, які змили паливо з проїжджої частини.

    Подробиці аварії встановлюються.

    Нагадаємо, 11 лютого поблизу населеного пункту Проліски, що під Києвом, сталася жахлива ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Броварський, біля «Фоззі», зіткнулися ВАЗ-21099 і фура Volvo. В результаті аварії загинув чоловік.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС водій автомобіль
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