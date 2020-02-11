У Києві на «зебрі» Toyota збила на смерть жінку (фото, відео)



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ДТП сталася на пішохідному переході Фото: Інформатор

Водій розповів поліцейським, що його засвітило сонце і він не побачив пішохода

У вівторок, 11 лютого, на вулиці Ревуцького, 9 у Дарницькому районі Києва сталася смертельна ДТП за участю пішохода: автомобіль Toyota Camry збив жінку.

Аварія трапилася близько 10:25. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо, водій Toyota їхав по Ревуцького в сторону вулиці Здолбунівської. У цей момент по нерегульованому пішохідному переходу йшла жінка, де її і збив легковик. Від отриманих травм вона померла на місці.

Водій Camry розповів поліцейським, що його засвітило сонце і він не побачив пішохода.

Особа загиблої встановлена. Жінці було 63 роки.

На місці працювали екіпажі поліції, медики, слідчо-оперативна група.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, за фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, 11 лютого поблизу населеного пункту Проліски, що під Києвом, сталася жахлива ДТП за участю двох автомобілів. На вулиці Броварський, біля «Фоззі», зіткнулися ВАЗ-21099 і фура Volvo. В результаті аварії загинув чоловік.