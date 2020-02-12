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    На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)

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    BMW перекинувся, став на колеса і перегородив смугу - На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
    BMW перекинувся, став на колеса і перегородив смугу
    Фото: Інформатор

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У вівторок, 11 лютого, ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

    Аварія трапилася близько 18:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Попередньо поліцейські з'ясували, що Audi виїжджала з вулиці Провіантської і зачепила BMW, яка їхала по проспекту Перемоги в бік Шулявки.

    Від удару BMW перекинувся, став на колеса і перегородив смугу для громадського транспорту. В цей час Audi продовжила некерований рух і зачепила дві машини, які стояли на тротуарі. Незначні пошкодження отримали Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

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    На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
    На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
    На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
    На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
    На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Обійшлося без постраждалих, а жінка, яка була за кермом BMW X1 не отримала травм завдяки ременю безпеки.

    Щоб розвантажити трафік і звільнити проїжджу частину, BMW викотили на тротуар.

    Подробиці аварії з'ясовуються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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