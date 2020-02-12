На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)
У ДТП обійшлося без постраждалих
У вівторок, 11 лютого, ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.
Аварія трапилася близько 18:30. Про це повідомляє Інформатор.
Попередньо поліцейські з'ясували, що Audi виїжджала з вулиці Провіантської і зачепила BMW, яка їхала по проспекту Перемоги в бік Шулявки.
Від удару BMW перекинувся, став на колеса і перегородив смугу для громадського транспорту. В цей час Audi продовжила некерований рух і зачепила дві машини, які стояли на тротуарі. Незначні пошкодження отримали Mercedes Vito і BMW 3-series GT.
Обійшлося без постраждалих, а жінка, яка була за кермом BMW X1 не отримала травм завдяки ременю безпеки.
Щоб розвантажити трафік і звільнити проїжджу частину, BMW викотили на тротуар.
Подробиці аварії з'ясовуються.