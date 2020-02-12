На проспекті Перемоги Audi перекинула BMW і зачепила ще дві автівки (фото, відео)



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BMW перекинувся, став на колеса і перегородив смугу Фото: Інформатор

У ДТП обійшлося без постраждалих

У вівторок, 11 лютого, ввечері на проспекті Перемоги, 22 в Києві сталася ДТП з перекиданням. Зіткнулися автомобілі BMW X1 і Audi A3, а також пошкодження отримали ще дві машини: Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

Аварія трапилася близько 18:30. Про це повідомляє Інформатор.

Попередньо поліцейські з'ясували, що Audi виїжджала з вулиці Провіантської і зачепила BMW, яка їхала по проспекту Перемоги в бік Шулявки.

Від удару BMW перекинувся, став на колеса і перегородив смугу для громадського транспорту. В цей час Audi продовжила некерований рух і зачепила дві машини, які стояли на тротуарі. Незначні пошкодження отримали Mercedes Vito і BMW 3-series GT.

Обійшлося без постраждалих, а жінка, яка була за кермом BMW X1 не отримала травм завдяки ременю безпеки.

Щоб розвантажити трафік і звільнити проїжджу частину, BMW викотили на тротуар.

Подробиці аварії з'ясовуються.