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    Ажіотаж у київській Ikea не спадає: система компанії дала збій

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    Відкриття&nbsp;<span>магазину Ikea</span><span lang="UK"> в Києві відбулося 1 лютого 2021 р.</span> - Ажіотаж у київській Ikea не спадає: система компанії дала збій
    Відкриття магазину Ikea в Києві відбулося 1 лютого 2021 р.
    Фото: пресслужба мера Києва

    У системі інтернет-замовлень Ikea стався збій

    Ажіотаж, який спровокувало відкриття магазину Ikea в Києві, не спадає. Вже кілька днів у магазині спостерігаються черги і люди можуть потрапити до супермаркету через електронну чергу.

    Такий високий інтерес киян до Ikea відобразився і на роботі інтернет-магазину. У системі інтернет-замовлень стався збій, магазин втратив всі дані про отримані замовлення.

    Як стало відомо «Главкому», сьогодні інтернет-замовники почали отримувати від Ikea повідомлення, що у зв’язку з цим товар не може бути доставлений. Покупцям будуть повернені кошти і пропонується зробити замовлення повторно.

    Повідомлення від Ikea, отримане інтернет-замовником
    Повідомлення від Ikea, отримане інтернет-замовником

    Нагадаємо, 1 лютого магазин Ikea в Києві було офіційно відкрито за участю мера Віталія Кличка. 

    Перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

    Через великий інтерес до супермаркету адміністрація вимушена запровадити попередній запис для охочих відвідати магазинЩоб потрапити всередину, потрібно зареєструватися у співробітників Ikea, які чергують на вході в ТРЦ. При реєстрації потрібно вказати свій номер телефону. Коли в магазині звільняється місце, приходить SMS-повідомлення із запрошенням зайти.

    Ikea 14 травня 2020 року офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.

    Окрім цього, вже підписана друга угода про відкриття магазину Ikea у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.

    Теги: Київ торгівля магазин IKEA
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