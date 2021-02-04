Ажіотаж у київській Ikea не спадає: система компанії дала збій

У системі інтернет-замовлень Ikea стався збій

Ажіотаж, який спровокувало відкриття магазину Ikea в Києві, не спадає. Вже кілька днів у магазині спостерігаються черги і люди можуть потрапити до супермаркету через електронну чергу.

Такий високий інтерес киян до Ikea відобразився і на роботі інтернет-магазину. У системі інтернет-замовлень стався збій, магазин втратив всі дані про отримані замовлення.

Як стало відомо «Главкому», сьогодні інтернет-замовники почали отримувати від Ikea повідомлення, що у зв’язку з цим товар не може бути доставлений. Покупцям будуть повернені кошти і пропонується зробити замовлення повторно.

Повідомлення від Ikea, отримане інтернет-замовником

Нагадаємо, 1 лютого магазин Ikea в Києві було офіційно відкрито за участю мера Віталія Кличка.

Перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Через великий інтерес до супермаркету адміністрація вимушена запровадити попередній запис для охочих відвідати магазин. Щоб потрапити всередину, потрібно зареєструватися у співробітників Ikea, які чергують на вході в ТРЦ. При реєстрації потрібно вказати свій номер телефону. Коли в магазині звільняється місце, приходить SMS-повідомлення із запрошенням зайти.

Ikea 14 травня 2020 року офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.

Окрім цього, вже підписана друга угода про відкриття магазину Ikea у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.