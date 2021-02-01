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    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)

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    Віталій Кличко оглянув&nbsp;магазин IKEA - Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Віталій Кличко оглянув магазин IKEA
    Фото: пресслужба мера Києва

    У відкритті магазину Ikea взяв участь київський міський голова Віталій Кличко

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті першого в Україні магазину Ikea. Разом зі столичним головою перший магазин шведської фірми в Києві відкрили та оглянули керівник Ikea-Україна Флоріан Мелле і Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг.

    Про це повідомляє пресслужба Віталія Кличка.

    «Мені приємно привітати компанію Ikea, киян і всіх українців із запуском роботи першого фізичного магазину в Україні. І я радий, що він відкривається в столиці, – підкреслив мер. – Ми спільно працювали над тим, щоб втілити цю ідею. Ми зустрічалися 4 роки тому в Давосі, кілька разів у Києві. І тепер вже бачимо реалізацію нашого співробітництва. Особливо це важливо в такій непростій для бізнесу в усіх країнах ситуації, спричиненій пандемією».

    Кличко також підкреслив, що одним зі своїх важливих завдань як мера європейської столиці вважає залучення іноземних інвестицій у Київ.

    «Ми розуміємо, що для бізнесу вкрай важлива стабільність і передбачуваність економічної ситуації. І тому столична влада запровадила відкритість та прозорість у своїй роботі, щоб інвестори та іноземні компанії були зацікавлені виходити на ринок Києва. І я задоволений, що наша кількарічна співпраця зі шведською компанією Ikea дала результат», – наголосив мер Києва.

    Кличко зазначив, що прихід такого інвестора, як Ikea, особливо цінний в ситуації, яку сьогодні долає світ у зв’язку з пандемією. 

    «І це – той позитивний сигнал, що потрібен для залучення й інших міжнародних партнерів. Працюємо далі над тим, щоб Київ ставав привабливим для інвесторів та комфортним містом для його мешканців – з якісними товарами і послугами!» – підкреслив Кличко.

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    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)
    Магазин Ikea в Києві офіційно відкрито (фото)

    Надзвичайний та Повноважний посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг наголосив, що ІКЕА не просто відкриває у Києві перший фізичний магазин, а також пропагує таким чином відповідальне споживання, гендерну рівність і сталий розвиток.

    «Я хочу привітати в першу чергу співробітників, керівництво Ikea, міську владу Києва за докладені спільні зусилля для відкриття першого фізичного магазину Ikea в Україні в часи пандемії», – наголосив Тобіас Тиберг.

    У планах шведської компанії – відкриття і наступних магазинів в Україні.

    Нагадаємо, перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

    Ikea 14 травня 2020 року офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.

    Окрім цього, вже підписана друга угода про відкриття магазину Ikea у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.

    Теги: Швеція Віталій Кличко Київ магазин IKEA
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