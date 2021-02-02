Відкриття Ikea в столиці спровокувало ажіотаж (фото)

Щоб потрапити до магазину треба дочекатися SMS-повідомлення із запрошенням зайти

Адміністрація вимушена запровадити попередній запис для охочих відвідати магазин

Довгоочікуване відкриття першого в Києві магазину Ikea нарешті відбулося. Але щоб заглянути всередину, доведеться вистояти кілька годин у черзі. І після першого робочого дня адміністрація вимушена запровадити попередній запис для охочих відвідати магазин. Про це повідомляється на сайті ikea.com.

«Шановні відвідувачі! Дякуємо за надзвичайний інтерес до відкриття магазину Ikea. Задля вашої зручності, ми запровадили електронну чергу для відвідування магазину. Зареєструватися для входу у магазин можна з 10 до 20:00 біля центрального входу», - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання Vgorode побувало там і зафіксувало величезні черги з охочих відвідати шведський магазин. Справа в тому, що через карантин магазин може вмістити за раз обмежену кількість відвідувачів. Щоб потрапити всередину, потрібно зареєструватися у співробітників Ikea, які чергують на вході в ТРЦ. При реєстрації потрібно вказати свій номер телефону. Коли в магазині звільняється місце, вам приходить SMS-повідомлення із запрошенням зайти.

Магазин знаходиться на другому поверсі ТРЦ Blockbuster і знайти його нескладно завдяки численним вказівниками. Дорогою до входу в Ikea потрібно пройти повз двох виходів з неї. Але проскочити всередину там не вийде - за цим ретельно стежать охоронці.

Й там перед входом ще одна черга. Одні чекають, коли їм нарешті прийде SMS, інші лише стоять в черзі на реєстрацію.

1 лютого магазин Ikea в Києві було офіційно відкрито за участю мера Віталія Кличка.

Як вже відомо, перший магазин шведського меблевого гіганта Ikea в Україні відкрився у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві.

Ikea 14 травня 2020 року офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.

Окрім цього, вже підписана друга угода про відкриття магазину Ikea у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.