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    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету

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    Магазин IKEA розділений на&nbsp;зони - У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    Магазин IKEA розділений на зони
    Фото: Олександр Медведєв, НВ

    Меблевий супермаркет працюватиме на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall

    Сьогодні, 1 лютого, у ТРЦ Blockbuster Mall у Києві відкривається перший магазин шведського меблевого гіганта IKEA в Україні.

    Меблевий супермаркет працюватиме на другому поверсі ТРЦ Blockbuster Mall. За кілька днів до офіційного відкриття супермаркет вже був готовий приймати відвідувачів: аксесуари та меблі для дому розставлені по своїх місцях, а співробітники найочікуванішого в Україні магазину перевіряли цінники. Про це пише НВ.

    У магазині 5 тис. найменувань продукції, з яких близько 3 тис. - меблі, які можна замовити в магазині, а забрати в пункті видачі або дочекатися доставки додому. Зараз таких пунктів видачі в Києві чотири: в торговому центрі Metro С&C, ТРЦ Rive Gauche, Lavina Mall і Blockbuster Mall.

    Сам магазин розділений на зони. Це товари, які присвячені вітальням, спальням, кухням, а також різні аксесуари - свічки, підставки, подушки тощо. Родзинка магазину - можливість купити меблі, що були у використанні, які компанія теж завозить зі Швеції. Вони обходяться покупцям в середньому на 30-50% дешевше в порівнянні з аналогічними, але новими.

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    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету
    У Києві відкривається перший в Україні магазин IKEA: фото супермаркету

    Співробітники IKEA два роки вивчали український ринок, говорить керівник українського підрозділу мережі Флоріан Мелле. Вони буквально ходили по квартирах українців і вивчали їхній рівень життя. Побачене справило враження. Шведи були здивовані тим, що більшість живуть в невеликих квартирах разом з батьками і сплять у вітальнях, що не характерно для країн ЄС. Тому в першому українському магазині IKEA створені невеликі кімнати-прототипи квартир площею 30 кв. м і 50 кв. м, в яких розставлені всі меблі. Основна мета - показати потенційним споживачам не тільки товари, але ідеї про те, як може виглядати їхня квартира.

    Площа супермаркету IKEA у ТРЦ Blockbuster Mall - 5 тис. кв. м.

    IKEA планує відкривати нові магазини в Києві і в містах-мільйонниках. Але поки про конкретні терміни в компанії не говорять.

    Нагадаємо, відкриття першого магазину IKEA планувалося в листопаді 2020 року у ТРЦ Blockbuster Mall. 

    IKEA 14 травня 2020 року офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні.

    Окрім цього, вже підписана друга угода про відкриття магазину IKEA у столиці України – у ТРЦ Ocean Mall.

    Теги: Швеція Київ торгівля Україна магазин IKEA
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