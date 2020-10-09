Береза назвав підприємство, яке найбільше забруднює повітря у столиці



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Дарницька ТЕЦ працює переважно на вугіллі, забруднюючи повітря

Береза порівняв Дарницьку ТЕЦ з «міні-Чорнобилем»

Позиція «Еко партії Берези» щодо підприємств, які не обладнані фільтрами для зменшення шкідливих викидів у повітря, категорична – їм не місце у Києві.

Про це заявив кандидат в мери Києва Борислав Береза.

За його словами, у місті продовжують працювати підприємства на вугіллі, які є найбільшими забруднювачами повітря, та без фільтрів. Особливо критична ситуація в Дарницькому районі, де функціонує Дарницька ТЕЦ. Її модернізація триватиме ще близько 3 років. А тим часом місцеві жителі нарікають на глобальні проблеми зі здоров’ям.

«Дарницька ТЕЦ є тією промисловою одиницею, що протягом років найбільше труїть навколишнє середовище та здоров’я жителів столиці, адже залишається єдиним підприємством, що працює переважно на вугіллі. Весь світ відмовляється від використання цієї копалини в енергетиці, щоб уникнути небезпеки для екосистеми міста. Однак Дарницька ТЕЦ не зраджує традиціям та через свою технологічну відсталість працює майже виключно на ній. Щось на кшталт «міні-Чорнобиля» посеред Києва, який щодобово генерує близько 300 тонн небезпечних відходів», – заявив він.

Береза додав, що попри заборону на будівництво житлових об’єктів поруч з промзонами, за відсутності дієвого Генплану території поблизу Дарницької ТЕЦ активно забудовують ЖК, торговими центрами й навіть дитсадками.

Він також повідомив, що програмою «Еко партії Берези» передбачені заходи для зменшення шкідливих викидів у повітря в межах Києва. Крім того, Береза запропонував заборонити роботу підприємств на території міста, які продовжують працювати без необхідних фільтрів.

«25 жовтня кияни будуть обирати не просто мера та депутатів. Вони мусять обрати, яким повітрям будуть дихати ще 5 років, які комунальні послуги будуть отримувати і скільки коштів будуть витрачати на лікування, адже проблеми екології не минають безслідно. А завдяки чинній владі Київ став одним з найбрудніших міст Європи», – заявив Береза.