Екологічна інспекція розпочала перевірку нацпарку «Голосіївський»



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Територія парку сягає майже 11 тисяч гектарів і становить приблизно десяту частину площі Києва

Найболючішим питанням парку були і є спроби його забудувати

Державна екологічна інспекція розпочала перевірку національного природного парку «Голосіївський». Проконтролюють, зокрема, наявність охоронних зон та дотримання режиму природоохоронної території.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Територія парку сягає майже 11 тисяч гектарів і становить приблизно десяту частину площі Києва. «Засмічення парку, незаконне встановлення МАФів, вирубка цінних порід дерев – це неповний перелік порушень, які відбуваються в НПП «Голосіївський», - зазначив Мальований.

Найболючішим питанням парку були і є спроби його забудувати, чому сприяла відсутність визначених меж НПП «Голосіївський».

«Та найбільшою проблемою залишаються спроби забудови в межах нацпарку. Тривалий час його межі не були визначені. Це приваблювало забудовників, які за відсутності офіційно затверджених меж нацпарку могли вивести ділянку зі статусу заповідної території та почати «клепати» багатоповерхівки. Саме тому нещодавно був зроблений важливий крок на захист НПП - затверджений «Проект землеустрою щодо організації та встановлення меж території національного природного парку «Голосіївський», - сказав Мальований.

Однак у парку також мають бути охоронні зони, наявність яких інспекція також проконтролює під час перевірки. Припис щодо їх затвердження був наданий Держекоінспекцією ще 30 червня.

«Крім того, перевіримо, чи дотримується режим природоохоронної території в НПП «Голосіївський», зокрема, щодо заборони проїзду автотранспорту по нацпарку і чи виконують суб’єкти господарювання, розміщені у заповіднику, вимоги чинного законодавства», - написав Мальований.