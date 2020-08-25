Екологи виписали Дарницькій ТЕЦ штраф майже на 1 млн грн



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Дарницьку ТЕЦ перевірила екоінспекція

Держекоінспекція склала сім адміністративних протоколів на відповідальних посадових осіб ТЕЦ

Державна екологічна інспекція провела перевірку Дарницької теплоелектроцентралі в Києві та виявила порушення природоохоронного законодавства.

Про це повідомив голова ДЕІ Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook.

«Нещодавно Держекоінспекція протягом 10 робочих днів проводила перевірку підприємства, в т.ч. працюючих котлоагрегатів ТЕЦ та золовідвалу, на який кияни скаржаться найбільше. І зараз ми маємо перші результати», - написав Мальований.

За його словами, наразі стан Дарницької ТЕЦ у порівнянні з 2015-2016 роками покращився, зокрема, завдяки модернізації золовідвалу.

«На золовідвалі встановлена сучасна система поливу, яка не дає небезпечним дрібнодисперсним частинкам пилу забруднювати повітря. Крім того, цього року підприємство висадило 300 тополь сорту Nigra Italica, які не мають пуху, тобто, є безпечними для людей з алергією. Зелена смуга відділяє проспект Бажана від лінії золовідвалу, таким чином, утримуючи частинки пилу від потрапляння у житлові райони. А восени планується ще одна висадка дерев і кущів поряд з ТЕЦ», - повідомив Мальований

Також перевірили екологічні показники викидів від котлоагрегатів. Наразі підприємство використовує не вугілля, а природний газ, який є більш екологічним.

Інспектори ДЕІ все ж виявили порушення у роботі Дарницької ТЕЦ. «Однак ми виявили порушення у сфері водокористування. Обсяги допустимих середньодобових норм водозабору, які передбачені дозволом на спеціальне водокористування, перевищені. Тобто, Дарницька ТЕЦ за добу здійснює забір більшого обсягу води, ніж це дозволено», - повідомив Мальований.

За результатами позапланової перевірки ДЕІ складено 7 адміністративних протоколів на відповідальних посадових осіб, штраф вже сплачений. Попередня сума збитків для довкілля – 800 тисяч - 1 мільйон гривень. «Я передбачаю, що ТОВ «Євро-Реконструкція», можливо, буде оскаржувати нараховані збитки у суді. Однак, Держекоінспекція буде в межах власних повноважень захищати своє рішення», - підкреслив Мальований.

Хоч підприємство і є небезпечним для довкілля, його закриття та екологізацію неможливо здійснити миттєво.

«Я сподіваюсь, що підприємство продовжуватиме вживати заходи, направлені на охорону довкілля і в подальшому. Так, наступного року має бути створений проект рекультивації золовідвалу, який планується закрити у 2022 році після встановлення електрофільтрів на всі котлоагрегати. Це дозволить Дарницькій ТЕЦ перейти до сухого золовидалення», - додав Мальований.